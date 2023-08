Klima-Aktivistinnen sägen bei Protest in Immenstadt eigenen Ast ab

Klima-Aktivistinnen haben in Immenstadt mit einer ungewöhnlichen Aktion auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. Sie sägten einen Ast ab, auf dem sie saßen.

09.08.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Es müssen nicht immer Blockaden von Autostraßen oder Flughäfen sein – es geht auch friedlich-kreativ: Dass die Jugend eine weitere Politik hinnehmen will, die den Klimawandel ausblendet, zeigten am Mittwoch zwei Klima-Aktivistinnen von Fridays for Future in Immenstadt. Anna-Lena Hummler (23) und Marie Glocker (13) setzten sich in sechs Metern Höhe auf den Ast einer Fichte und sägten diesen dann ab. Ein symbolischer Akt: „Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen.“

Dabei zählten die beiden jungen Frauen von Fridays for Future Sonthofen die Folgen des Klimawandels auf, die schon jetzt spürbar sind: die Überschwemmungen in Slowenien und Österreich, die Rekordhitze im Mittelmeerraum mit über 48 Grad, die zunehmende Erwärmung des Nordatlantiks, die Dürren in Afrika.

„Wenn wir jetzt entschlossen handeln, können wir das Schlimmste noch verhindern“, riefen sie die Menschen dazu auf, sich am 15. September am nächsten globalen Klimastreik zu beteiligen.

„Wir müssen die Leute aufrütteln“, sagt Felix Lacher von Fridays for Future Sonthofen. Denn nach Prognosen der Wissenschaft seien die derzeitigen dramatischen Folgen der Klimakrise erst der Anfang: „Klimakatastrophen werden unser zukünftiges Leben massiv bedrohen“, erklärte Lacher. Mit Aktionen wie dieser hoffen er und die Fridays-Aktivistinnen die Massen zu bewegen, sich gegen „die mangelhafte Klimaschutzpolitik“ in Deutschland zu erheben.

Hummler und Glocker gaben dafür einige Beispiele: So würden 65 Milliarden Euro jährlich „in umweltschädliche Subventionen“ fließen, wie die Steuerbefreiung von Flugbenzin oder die Pendlerpauschale. Die Ampel-Regierung verwässere „das ohnehin unzureichende Klimaschutzgesetz“, sodass FDP-Verkehrsminister Wissing weiter „Klimakatastrophen-Verkehrspolitik“ betreiben könne. Das Heizungsgesetz von Grünen-Wirtschaftsminister Habeck sei mittlerweile so aufgeweicht, dass langfristig das katastrophale Heizen mit Gas drohe. Bayerns CSU-Ministerpräsident Söder blockiere weiterhin die Windenergie und sein Vize Aiwanger (Freie Wähler) zweifle „in populistischen Tweets den Klimawandel an“.

Übrigens: Gegen einen Absturz waren die beiden Aktivistinnen mit Seilen gesichert. Und der abgesägte Ast der Fichte in einem privaten Grundstück war bereits abgestorben und hätte laut Baumpfleger Lacher sowieso entfernt werden müssen.

Die nächste Aktion: In Sonthofen findet am 15. September eine mit Poetry Slam Texten untermalte Klima-Demonstration statt. Die Veranstaltung beginnt um 16. 30 Uhr auf dem Rathausplatz.

Weitere Nachrichten aus Immenstadt und dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.