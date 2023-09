Frühe Erlösung: Sonthofer Volleys holen ersten Saisonsieg

Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen feiern in Erlangen den ersten Sieg der Drittliga-Saison. Und das, obwohl die Leistung nicht glänzend ist.

25.09.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Der erste Sieg ist da. Dank einer unterm Strich souveränen Leistung holten sich die AllgäuStrom Volleys Sonthofen mit einem 3:1-Erfolg (25:19, 25:18, 15:25, 25:15) beim Aufsteiger SGS Erlangen den ersten Saisonsieg in der Dritten Liga Ost.

Zwar konnte das Team von Vanessa Müller nicht an die Leistung vom Saisonauftakt gegen Augsburg anknüpfen, mit nunmehr vier Punkten aus den ersten zwei Spielen ist die Mannschaft dennoch solide in die neue Saison gestartet.

Sonthofen punktet anfangs mit starken Aufschlägen

So klar wie das Endergebnis scheint, war das Spiel allerdings nicht. Gegen die gänzlich unbekannten Erlangerinnen mussten die AllgäuStrom Volleys hart kämpfen, um letztlich drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen zu können.

Geprägt war das Spiel auf beiden Seiten von starken Aufschlagserien. Aufseiten der Sonthoferinnen zeigten vor allem Nell Pia Ostwald und Katharina Schöll druckvolle und platzierte Aufschläge und punkteten damit zahlreich. So gelang es den Volleys, sich im ersten Durchgang mehr und mehr abzusetzen und einen komfortablen Vorsprung zu erzielen, sodass beim Spielstand von 24:15 einige Satzbälle zu Buche standen.

Ein Aufbäumen der Fränkinnen konnte nicht verhindern, dass der TSV 1:0 in Führung ging. Auch im zweiten Satz waren es starke Aufschläge, mit denen Sonthofen einen Vorsprung holte (17:8). Dieser war nicht mehr aufzuholen (25:18): Mit einer 2:0-Führung steuerten die Volleys auf einen klaren Sieg zu.

Im dritten Satz wendet sich das Blatt

Doch im dritten Satz wendete sich das Blatt und die Erlangerinnen fanden besser ins Spiel, während sich die Volleys ihrer Sache etwas zu sicher waren und mehrere Gänge zurückschalteten. Die Unsicherheiten, die bereits in den ersten beiden Durchgängen in Annahme und Angriff zu sehen waren, verstärkten sich zunehmend.

Angefeuert von den lautstarken Fans der SGS zeigten die Fränkinnen, dass sie ebenfalls starke Aufschläge draufhaben. Den Volleys gelang in dieser Phase kaum noch etwas, weshalb die SGS sich beim Stand von 14:24 zehn Satzbälle erarbeitete und den dritten Durchgang gewann.

Im vierten und letzten Satz drehten die Sonthoferinnen aber wieder auf und konnten vor allem lange Ballwechsel durch gute Abwehraktionen von Laura Butzlaff für sich entscheiden, was der ausschlaggebende Punkt für den 3:1-Sieg war. Mit 25:15 wurde ein zähes und kräfteraubendes Spiel beendet, das aber gezeigt hat, dass man sich für die kommenden Aufgaben in der Dritten Liga leistungsmäßig wieder deutlich steigern muss.

Annika Zeller: "Hatten große Schwierigkeiten"

Wertvollste Spielerin aufseiten der Allgäuerinnen wurde Zuspielerin Annika Zeller, die trotz der wackeligen Annahme die Bälle gut verteilte und maßgeblich zum Erfolg beitrug. „Uns ist zugutegekommen, dass Erlangen viele Fehler gemacht hat. Im Angriff hatten wir große Schwierigkeiten und sind nicht am Block vorbeigekommen. Der Sieg war wichtig für den Kopf“, sagte Zeller.

Mit diesem hart erkämpften Erfolg gehen die AllgäuStrom Volleys in eine zweiwöchige Pause, in der Regeneration ansteht und weiter gearbeitet wird. Am 14. Oktober steht das nächste Heimspiel gegen Kleinaitingen an.