Früher Masse, heute Kunst: Allgäuer Keramik feiert 100-jähriges Bestehen

Die Allgäuer Keramik feiert 100-jähriges Bestehen. Die Altstädter Manufaktur ist in dritter Generation in Familienhand und blickt auf bewegte Jahre zurück.

12.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ein kleines hölzernes Tor geschmückt mit bunten Kugeln, weist die Besucher in der Altstädter Manufaktur schon beim Empfang auf das Jubiläum hin: 100 Jahre Allgäuer Keramik.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang bleibt bunt und lädt immer wieder zum Verweilen und Staunen ein: ein schmuckes Ton-Kunstwerk, unterschiedliche Krüge, Geschirrstücke und kunstvoll gestaltete Kacheln an der Hauswand.

Eine historische Ausstellung empfängt die Gäste

Im Inneren entdeckt man auf dem Weg zum Glashaus eine geschichtsträchtige Ausstellung über die Entwicklungsschritte der vergangenen hundert Jahre: von der alten Braunkohleverladestation am Bahnhof bis zur Transportseilbahn, die von den Stollen oberhalb von Imberg nach Altstädten errichtet wurde.

„Es ist erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln, die Menschen damals ein solches Viadukt errichtet haben“, sagt Geschäftsführerin Ruth Rebstock. Damals, als im Gebiet unterhalb des Imberger Horns noch Braunkohle und Ton gewonnen wurden, war dort, wo die Allgäuer Keramik heute noch steht, der perfekte Standort. Heute könne sie sich keine Umsiedlung an einen anderen Standort vorstellen.

Mit großen Investitionen ließen sich zwar die Räumlichkeiten für einen Betrieb ohne weiteres herstellen, mit dem Flair des alten Gebäudes würde aber ein Herzstück der Manufaktur verloren gehen. Und die Geschäftsführerin hängt an dem Betrieb, der nun schon in dritter Generation in Familienbesitz ist. Ihr Opa Hans erwarb das Unternehmen eins mit seiner Frau Rosa. „Ich verbinde die Manufaktur mit dem Geruch von Ton“, sagt sie. „Für mich ist sie ein großes Stück Heimat, etwas Erhaltenswertes, das mir am Herzen liegt.“

Ursprünge gehen auf "Alpina Bergbau" zurück

Erinnert sie sich jedoch an die Zukunftssorgen aus der Pandemiezeit, geht die gelernte Diplom-Ingenieurin für Keramik ins firmeneigene Glashaus. Dort hängt ihr „Motivationsfoto“, sagt sie mit Blick auf ein Schwarz-Weiß-Bild, das Grubenarbeiter der Alpina Bergbau GmbH zeigt. „Die schauen zufrieden, trotz allem, was sie leisten mussten“, sagt Rebstock.

Die Geschichte der Allgäuer Keramik geht auf die 1923 gegründete Alpina Bergbau GmbH zurück, die 1926 auf Alpina Keramik GmbH umfirmiert wurde. Zunächst wurden im Keramikwerk Entwässerungsrohre hergestellt. Mit der Verwendung der Kohle zum Heizen entstand auch der Bedarf an Kachelöfen.

Damit wandelte sich die Produktpalette des Keramikwerks zur künstlerischen Keramik – Kachelöfen waren in den 1930er Jahren ein Paradeprodukt der jungen Keramikmanufaktur. Mit der Übernahme des Betriebs durch Rosa und Hans Rebstock 1936 kam die Idee von Allgäu typischer Gebrauchs-Keramik auf. Die Rohstoffe für das aus rot brennendem Ton gefertigte Geschirr, mussten allerdings aus anderen Gebieten eingeführt werden.

Frauen prägen die Firma seit Generationen

Frauen haben die Altstädter Manufaktur über Jahrzehnte geprägt. Angefangen von Rosa Rebstock über Christa Rebstock bis zur heutigen Geschäftsführerin Ruth Rebstock. Ihr Vater Hans-Dieter Rebstock bringt sich noch heute mit Herzblut in den Betrieb ein. „Er hat ein riesiges künstlerisches Talent“, sagt seine Tochter. An Kunst denkt man bei einer Führung durch den Betrieb oft, denn etliche Arbeitsplätze erinnern mit Farbschüsselchen und Gefäßen, in denen unzählige Pinsel stecken, an ein Künstleratelier.

Im oberen Stockwerk, dem früheren Arbeitssitz ihres Opas, der über eine Fensterfront mit beeindruckendem Landschaftspanorama verfügt, kommt man ins Staunen. Ein deckenhohes Regal ist gefüllt mit etlichen, teils sehr alten Musterartikeln des Betriebs und liefert damit einen interessanten Überblick über das, was außer Gebrauchsgeschirr noch alles aus Ton gefertigt wurde. Ein Sparschwein hat beispielsweise einen auffallend geraden, offenen Rüssel, damit die Scheine besser eingeschmissen werden können.

Ruth Rebstock: "Steht und fällt mit Mitarbeitern"

Und etliche Familien halten die Tradition, bei Familienfesten Gastgeschenke aus Ton zu verteilen, noch heute aufrecht. So dürfen sich die Mitarbeiter der Altstädter Keramik nicht nur an den Alltagsgegenständen verwirklichen, sondern auch immer wieder Serien an Besonderheiten fertigen. „Die Firma steht und fällt mit den Mitarbeitern, deshalb möchte ich ihnen anlässlich unseres Jubiläums besonders danken“, betont Ruth Rebstock.

Für die Geschäftsführerin unterscheiden sich die Produkte ihrer Manufaktur von der Massenproduktion in einem Punkt: „Bei uns hat jedes Stück eine Seele“, sagt Rebstock im Hinblick darauf. „Alle Sachen werden mit viel Hingabe von Hand geformt und bemalt.“ Obwohl sie selbst bereits 1992 ihre Lehre absolviert hat, erliegt sie jedes Mal aufs Neue wieder dem Reiz ihres Handwerks. „Es ist spannend, dass man aus einem Klumpen Dreck ganz viele verschiedene Formen machen kann“, sagt Ruth Rebstock und fügt an: „Vor allem bleibt uns dabei immer die Gestaltungsfreiheit.“