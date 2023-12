Früher war alles besser - zumindest bei der Bahn im Oberallgäu

Die langjährigen Bahn-Mitarbeiter Eugen Wutz und Detlef Lübke erklären, warum es früher weniger Zugausfälle gab.

05.12.2023 | Stand: 19:04 Uhr

Wenn man Eugen Wutz in diesen Tagen auf die Deutsche Bahn anspricht, muss er erst einmal lachen. Der Sonthofer hat sein ganzes Berufsleben lang bei dem Unternehmen gearbeitet. Als einfacher Arbeiter, als Fahrdienstleiter und als Controller.

Er war Personalratsvorsitzender des Bahntriebswerks und Bevollmächtigter des Eisenbahngewerkschaft in Kempten. 44 Jahre lang war Wutz im Dienst der Deutschen Bahn. Doch dass im Oberallgäu wegen Schneefall tagelang der Schienenverkehr ausfiel, hat der 88-Jährige noch nie erlebt. Bei starkem Schneefall habe es zwar sein können, dass die Züge von Sonthofen nach Oberstdorf nur eingleisig verkehrten und Verspätungen hatten. "Aber wir sind gefahren", betont Wutz.

Der Sonthofer Eugen Wutz hat 44 Jahre lang bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Bild: Sibylle Mettler

Doch seit Samstag stehen die Züge in Südbayern ganz oder teilweise still. Wann im Oberallgäu Pendler, Schüler und andere Reisende wieder Bahn fahren können, war bis Dienstagabend nicht zu erfahren (der aktuelle Stand). Die Angaben der Deutschen Bahn (DB) widersprechen sich.

Die Leiterin und Sprecherin Kommunikation Bayern der Bahn - sie will namentlich nicht genannt werden - verweist auf eine Internetseite mit der aktuelle Betriebslage. Nach dieser werden die Strecken von Kempten nach Oberstdorf und nach Lindau weiter nur eingeschränkt bedient, manche Verbindungen fallen aus. Reisende sollen sich über die Fahrplanauskunft unter www.bahn.de oder die Navigator-App über die aktuellen Fahrmöglichkeiten informieren, rät sie. Dennoch waren am Dienstagabend sämtliche Fahrten buchbar, auch die, die an diesem Tag laut der DB ausfallen.

"Wie vorbereitet ist die Deutsche Bahn für den Winter? Nimmt man ihn nicht mehr so ernst?", fragt der frühere Bahn-Beschäftigte Wutz, der die Schienen-Infrastruktur im Oberallgäu im Detail kennt. Früher sei in Kempten ein Schienen-Räumfahrzeug stationiert gewesen, ein Schneepflug der Baureihe Klima. Den habe man vor die Lock geschoben und damit Gleise im Allgäu geräumt.

Eisenbahn-Fans erinnern sich noch gut an das langgestreckte gelbe Gerät, das im Bahnbetriebswerk Kempten nördlich der Drehscheibe neben der Eicher Straße stand. Sie berichten, dass der Schneepflug von Kempten abgezogen worden sei. Ob das stimmt, kann die Bahn nach eigenen Angaben aufgrund der vielen Anfragen derzeit nicht mitteilen.

Nebengleise und Bahnhöfe seien früher einem so genannten "Schwerkleinwagen" mit Schneeschleuder von den weißen Massen befreit worden, schildert Wutz weiter. Die Räumgeräte seien regelmäßig gewartet worden, jeden Spätherbst habe es eine Probe- und Einweisungsfahrt gegeben. Der ehemalige DB-Beschäftigte fragt sich, ob diese noch stattfindet und ob die Geräte noch wie früher vor Ort gewartet werden. Als er noch aktiv war, seien die Mitarbeiter außerdem in Schneewachen eingeteilt worden. Bei Schneefall hätten sie eine Stunde vor dem ersten Zug angefangen, die Anlagen zu räumen. Heutzutage sollen Weichenheizungen diese Aufgabe übernehmen. Doch diese sind laut dem Fahrgastverband Pro Bahn bei starkem Schneefall irgendwann am Limit angelangt.

"Alles ist zentalisiert worden", kritisiert zudem der Blaichacher Detlef Lübke, der früher im Signaltechnischen Dienst der Bahn in Immenstadt arbeitete. Damals habe es Dienststellen in Immenstadt und Lindau gegeben. War eine Weiche vereist, habe dort das Telefon geklingelt. "Wir waren vor Ort. Man hat uns angerufen und wir haben halt geräumt", sagt er. Zu dieser Zeit habe die Bahn "haufenweise Beschäftigte gehabt", erinnert sich Lübke. Nach Wutzs Angaben arbeiteten allein im Bereich der Bahnhofe Sonthofen, Altstädten, Fischen und Blaichach etwa 65 Menschen. Entscheidend ist aus seiner Sicht auch, wie schnell sie einsatzbereit sind. Wie viele Beschäftigte vor Ort heut übrig gebelieben sind, konnte das Unternehmen drei Tage nach dem großen Schneefall in Südbayern aus Kapazitätsgründen nicht mitteilen.

Aktuelles der DB zu den Zug-Ausfällen