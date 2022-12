Fuchs fällt Bergwanderer am Grünten an - Experten haben eine Erklärung

Nahe des Denkmals auf dem Grünten ging am Donnerstagmittag ein Fuchs auf Marcus Rossmanith los, er wehrte die Attacke ab. Was Experten zu dem Vorfall sagen.

16.12.2022 | Stand: 15:23 Uhr

"Ich war völlig überrascht, das ist mir noch nie passiert". Marcus Rossmanith ist immer noch baff, dass am Grünten ein Fuchs auf ihn los ging. Der 54-Jährige war am Donnerstag gegen 13 Uhr auf den letzten Metern des Aufstiegs von Kranzegg zum Denkmal auf dem Grünten. "Da stand auf einmal der Fuchs in der Spur, die die Wanderer ausgetreten haben".

Fuchs-Attacke am Grünten: Tier schnappt nach Trekking-Stöcken

Nur langsam näherte sich Rossmanith dem Tier, das erst einmal keine Anstalten machte, die Spur zu verlassen. Schließlich wich der Fuchs doch etwas aus. Aber als der Bergwanderer an dem Tier vorbeilaufen wollte, schnappte der Fuchs plötzlich nach der Hose. "Ich habe ihn dann mit den Stöcken abgedrängt, denn ich wollte ihm natürlich keins überbraten". Der Fuchs habe dann noch mehrfach nach den Trekking-Stöcken geschnappt und sei dann auf Distanz gegangen. "Er ist mir aber noch eine ganze Weile gefolgt und hat mich weiter beobachtet", berichtet Rossmanith.

Das struppige Fell am hinteren Körper deute auf eine Staupe-Infektion hin, sagt Wildökologin Agnes Hussek. Bild: Marcus Rossmanith

Natürlich habe er sich die Frage gestellt, ob denn der Fuchs tollwütig sei, so der 54-Jährige nach der Attacke. "Tollwut ist für den Angriff extrem unwahrscheinlich", sagt Heinrich Schwarz, Chef des Kreisjagdverbands Oberallgäu. Denn die Region seit seit längerem tollwutfrei. Schwarz geht stark davon aus, dass das Tier an der Staupe leidet. Die Krankheit könnte ähnliche Symptome wie die Tollwut haben. "Die Tiere sind verwirrt und teilweise aggressiv". Attacken auf Menschen seien trotzdem eher selten. Ein Biss von einem mit dem Staupeerreger infizierten Tier sei für Menschen weitgehend ungefährlich. Denn das Virus könne nicht auf den Menschen übergehen, so Schwarz.

"Am besten wehrt man den Fuchs mit Stöcken ab"

Auch Agnes Hussek, Wildökologin am Landratsamt Oberallgäu, glaubt, dass der Fuchs mit der Staupe infiziert ist. "Das doch sehr struppige Fell im hinten am Körper deutet darauf hin". Grundsätzlich sei auch möglich dass ein räudiger Fuchs einen Menschen angreift. Die Erkrankung mit dem Parasiten könne die Tiere fiebrig und aggressiv machen. "Doch auf dem Foto sieht man im Fell keine ausgefallenen Stellen".

Immer die Kamera dabei: Marcus Rossmanith Ist auch im Winter viel in den Bergen unterwegs. Bild: Mark Bihler

"Der Bergwanderer hat offenbar genau richtig reagiert", sagt Hussek zu der Attacke. "Am besten wehrt man den Fuchs mit Stöcken ab - sofern man welche dabei hat". Die Wildbiologin rät zudem dazu, solche Vorfälle dem Landratsamt, der Polizei oder Jägern zu melden. Denn dann könne der Fuchs geschossen werden damit sich die Erkrankung auf weitere Tiere ausbreitet. Zudem rät Hussek für den Fall eines Bisses zu einem Arztbesuch- um die Wunde zu versorgen und beispielsweise eine mögliche Blutvergiftung zu erkennen und behandeln.

Wird der Fuchs nicht geschossen, wird er laut Heinrich Schwarz mit großer Wahrscheinlichkeit verenden. "Die Viruserkrankung kommt öfter mal vor", sagt Wildökologin Hussek. "Aber nicht im ganzen Landkreis sondern meistens lokal".

