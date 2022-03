"Fühlt sich nach Aufbruch an": So plant Axel Reusch den Restart des Frühlingslaufs

Der Sonthofer Frühlingslauf war 2020 das erste Oberallgäuer Event, das der Pandemie zum Opfer fiel. Am Sonntag wagt Axel Reusch einen Neuanfang.

19.03.2022 | Stand: 11:35 Uhr

1091 Tage musste er sich gedulden. Und mit ihm die Läuferszene in der Region. Nun steigt der Auftakt in die Laufsaison wieder. Am Sonntag startet die siebte Auflage des Sonthofer Frühlingslaufs – im neunten Jahr der Veranstaltung. Vor drei Jahren hat das Event das bisher letzte Mal stattgefunden. Denn am 13. März 2020 hatte Veranstalter Axel Reusch die planmäßig siebte Auflage wenige Tage vor dem ersten Lockdown abgesagt.

Nun soll am Sonntag um 11 Uhr der Startschuss am Wonnemar fallen. Der Kurs führt über zehn Kilometer nach Altstädten, im Bogen zurück auf den Illerdamm und über die Marienbrücke und auf der anderen Seite der Iller um den Sonthofer See. Bei der Illersiedlung wird der Fluss überquert, es geht zurück ins Ziel. Vor dem traditionellen Startschuss in die Ausdauersaison haben wir mit Reusch über Vorfreude, Kraftakte während der Pandemie und die Favoriten beim Lauf gesprochen.

Herr Reusch, der Frühlingslauf war das erste Event im Oberallgäu, das im März 2020 der aufflammenden Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Wie viel Nachholbedarf besteht?

Axel Reusch: Wir haben viel nachzuholen und sind froh, dass wir loslegen können. Es ist schön, dass man diese kleinen Schritte gehen kann, die Normalität versprechen. Die Erwartungshaltung bei den Sportlern ist geringer.

Und die Vorfreude umso größer?

Reusch: Man freut sich über jede Veranstaltung. Und ich persönlich freue mich unheimlich. Das Wetter sieht auch gut aus. Ich bin motiviert, auch wenn ich bei den Abläufen erst wieder reinkommen muss.

Behält der Frühlingslauf auch beim Restart sein altes Gesicht?

Reusch: Ja. Wir bauen identisch auf: Strecke, Beschilderung und die ganze Abwicklung bleiben unverändert.

Lesen Sie auch

Ottobeurer Halbmarathon Halbmarathon: Teilnehmer beflügelt vom „Bestzeitwetter“

Müssen Sie heuer Abstriche machen?

Reusch: Nicht allzu große. Es sieht so aus, als ob wir für die Athleten sogar wieder die Duschen im Wonnemar nutzen können. Es ist super, dass die neue Führung den Events positiv gegenübersteht. Aber sehr wahrscheinlich werden wir noch ein paar Einschränkungen haben. Das respektieren wir so, wie die Reglungen für das Wonnemar sind. Draußen haben wir keine Vorgaben mehr.

Bilderstrecke

Comeback der Grüntenstafette in Burgberg

2019 hat der Frühlingslauf mit 329 Finishern einen Rekord aufgestellt. Wie ist die Resonanz für den Restart?

Reusch: Die Sportler sind sehr glücklich und machen das nicht abhängig von den Duschen. Wir sind so viel Kummer gewohnt und deshalb fühlt es sich nach Aufbruch an.

Und die Teilnehmerzahlen?

Reusch: Vielleicht haben noch nicht alle auf dem Schirm, dass es wieder Events gibt. Aber es wäre schön, wenn wir 200 Läuferinnen und Läufer begrüßen können.

Johannes Hillebrand vom Sonthofer Allgäu Outlet Raceteam hat die beiden vergangenen Frühlingsläufe gewonnen und ist Rekordhalter (32:13 Minuten). Welche Favoriten haben sich für dieses Jahr angekündigt?

Reusch: Das ganze Raceteam hat mit 20 Athleten unheimlich stark gemeldet. Es wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich Hillebrand im Duell mit Simon Pulfer schlägt. Ob er es noch einmal schafft, oder ob Simon, der eine wahnsinnige Entwicklung durchmacht, den Generationenwechsel einläutet. Auf den super Triathleten Thomas Nuber von der SG Niederwangen freue ich mich auch.

Müssen Sie coronatechnisch besondere Vorkehrungen im Start- und Zielbereich vornehmen?

Reusch: Eigentlich nicht. Das gilt auch für Zuschauer. Wir freuen uns, wenn Leute kommen.

Ist der Aufwand im Vergleich zu 2019 gestiegen?

Reusch: Nicht direkt. Höchstens insofern, als dass wir mit dem Wonnemar seit dem Wechsel der Führung noch mehr Details der Abläufe besprechen. Aber alles im Rahmen.

Sie sprechen von Aufbruch. Wie sehr kann der Frühlingslauf ein Startschuss dazu werden?

Reusch: Ich hoffe, dass er das sein kann. Das Rennen wird ein kleiner Baustein auf dem Weg zur Normalität. Ich freue mich über jeden kleinen Schritt, der uns unserem alten Leben wieder näherbringt. Ich bin optimistisch, dass wir diese Ermüdung, die sich eingespielt hat, bald ablegen können.

Sie selbst stecken mitten in den Vorbereitungen auf den 70.3-Ironman in Oceanside Anfang April. Wie lässt sich das vereinen?

Reusch: Ich mag es nicht so sehr, mich bei zwei Grad aufs Rad zu schwingen. Also konnte ich das indoor mit Ergometer-Training schon früh in Angriff nehmen und gut gestalten. Die Planungen für den Frühlingslauf laufen gut parallel.

Im Juli steigt ein Highlight: Der Citylauf. Wie ist der Stand der Planungen?

Reusch: Im Prinzip sind wir auch beim Citylauf im Soll für den 8. Juli. Wir hängen uns wie geplant an das Sonthofer Stadtfest, das am Folgetag stattfinden soll. Hier können wir die Infrastruktur mitnutzen. Einen Start wie im Vorjahr an der Binse wird es nicht mehr geben – wir wollen wieder ins Zentrum. Im Gespräch für Start und Ziel sind der Obere Markt und der Althaus-Platz.

Und das Schmuckstück im Allgäuer Rennkalender, der APM?

Reusch: Die Vorbereitung steht. Wir sind schon jetzt bei 275 Anmeldungen – das ist noch etwas unter dem gewohnten Niveau. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg.