"Nicht in Panik verfallen": So gehen Oberallgäuer Gemeinden mit steigenden Energiepreisen um

Auch die Städte und Gemeinden im Oberallgäu spüren die steigenden Energiekosten. Welche Maßnahmen sie treffen und warum blinder Aktionismus der falsche Weg sei.

13.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Oberallgäu Die Energiepreise explodieren regelrecht. Viele Verbraucher überlegen sich deshalb bereits jetzt, wie sie etwa im Winter Heizkosten sparen können. Auch die Kommunen kommen an den steigenden Preisen nicht vorbei. Die Stadt Augsburg hat beispielsweise umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um den Energieverbrauch der Stadt zu senken. So werden die Fassaden historischer Gebäude nicht mehr beleuchtet und die Freibäder werden kälter. Doch wie sieht es in den Oberallgäuer Gemeinden und Städten aus?

Graskrise: Immenstadt verfällt nicht in blinden Aktionismus

In Immenstadt verfällt man nicht in blinden Aktionismus, sagt Bürgermeister Nico Sentner. „Wir haben seit Längerem die Kosten im Blick und betreiben schon seit Jahren aktives Gebäudemanagement.“ So wurden die Bewegungsmelder nachgerüstet, die Nachtabschaltung eingeführt und Heizungen ans Fernwärmenetz angeschlossen.

Seit Ende des vergangenen Jahres nimmt die Stadt außerdem am „European Energy Award“ (EEA) teil. Ihre Ziele: Energieeinsparung, mehr Energieeffizienz an Gebäuden und Anlagen, mehr Einsatz von regenerativen Energien, weniger CO2-Ausstoß. „Es wird künftig bestimmt weitere Einsparpotenziale geben“, sagt Sentner.

Energiepreise steigen: Gemeinden im Oberallgäu setzen auf Photovoltaik

Aufgrund der steigenden Kosten will der Markt Oberstdorf prüfen, wo sich Energie einsparen lässt oder die Effizienz verbessert werden kann. Allen voran wollen die Verantwortlichen auf den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen (PV) setzen. So werden die Dächer in Oberstdorf geprüft, ob dort eine Installation möglich sei, sagt Christine Uebelhör, Sprecherin der Marktgemeinde.

Konkret betroffen sind die Badeanlage Freibergsee, das Oberstdorf Haus, die Alpenrose Tiefenbach und die Wandelhalle. Die neue Therme werde zudem über eine ins Dach integrierte PV-Anlage verfügen. Weiter werde überlegt, ob eine Nahwärmeversorgung eingerichtet werden kann.

Um Energie zu sparen, wurde die Straßenbeleuchtung in Immenstadt nachts abgeschaltet. Bild: Franz Summerer

Im Rahmen der Strategie „Tourismus Oberstdorf 2030“ setzt der Markt eine Nachhaltigkeitsstrategie um, die eine Vielzahl an Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz und zur Energieeinsparung enthält: vom Bus-Inklusive für alle Oberstdorfer Übernachtungsgäste über die Anschaffung von Dienst-E-Bikes bis hin zur Umstellung der Dienstwagen auf E-Fahrzeuge.

Auch in Sonthofen werden keine voreiligen Maßnahmen getroffen. Vor vielen Jahren habe die Stadt Projekte in Gang gebracht, die der Energieeinsparung dienen, sagt Pressesprecherin Kerstin Spiegelt. So betreibt Sonthofen seit 2002 ein kommunales Energiemanagement, um die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien in den städtischen Liegenschaften zu steigern.

Seit 2007 nimmt die Stadt am EEA teil und koordiniert so Maßnahmen im Bereiche Gebäude, Anlagen, Mobilität und Entwicklungsplanung. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu und den Allgäuer Kraftwerken eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, um die Wärmeversorgung im Stadtgebiet – vor allem im Osten – deutlich auszubauen.

Sonthofen: Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet

Seit 2005 bezieht unter anderem das Rathaus durch das Holzheizkraftwerk am Binse seine Wärmeenergie. Der Anteil erneuerbarer Wärme in den kommunalen Liegenschaften liegt laut Spiegelt vor allem durch die Versorgung über Fernwärme aus Biomasse bei rund 50 Prozent.

Auch bei der Straßenbeleuchtung werde nachgerüstet. „Mittlerweile sind von rund 2500 Leuchten über 50 Prozent auf LED umgerüstet“, sagt Spiegelt. Aufgrund der aktuellen Situation werde sich die Stadtverwaltung dennoch intensiv mit dem Energieverbrauch in den einzelnen Bereichen auseinandersetzen, um weitere Einsparmaßnahmen zu finden und umzusetzen.

