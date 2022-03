Gasthof Hirsch in Sonthofen: Der Umbau ist gestartet

Das Erscheinungsbild des Traditionsbetriebs im Zentrum von Sonthofen verändert sich. Was geplant ist und bis wann die Arbeiten voraussichtlich fertig sind.

15.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Seit Jahrhunderten gibt es den Brauerei-Gasthof Hirsch in Sonthofen. Die Anfänge gehen bis ins Jahr 1657 zurück. Nun soll in der Geschichte des Betriebes ein neues Kapitel aufgeschlagen werden: Der Brauerei-Gasthof wird umgebaut, der jetzige Gästezimmer-Bereich aufgestockt und eine neue Fassade angebracht. Dem Konzept stimmte der Bauausschuss im vergangenen Jahr zu. Inzwischen sind die Arbeiten gestartet.

Geschäftsführer der Brauerei in Sonthofen: "Mein Opa war immer besonders stolz auf den Gasthof"

Geplant ist laut Kilian Stückler, Geschäftsführer der Brauerei, dass zum einen der Gasthof saniert und die Gästezimmer darüber ausgebaut werden. Für die Installationen im Hotel müsse teilweise die Decke entfernt werden. Diese solle aber danach wieder so angebracht werden wie bisher. „Mein Opa war immer besonders stolz auf den Gasthof und das sind wir heute auch immer noch“, sagt Stückler im Gespräch mit unserer Redaktion. „Deshalb wollen wir so wenig wie möglich an der Wirtschaft verändern. Der Hoteltrakt über der Wirtschaft soll dieses Jahr – wahrscheinlich Weihnachten – wieder in Betrieb gehen.“ Zum anderen wird der Beherbergungsbereich an der Grüntenstraße neu gestaltet. Hier ist nach jetzigem Stand vorgesehen, dass der Innenausbau bis März 2023 abgeschlossen ist.

Investitionssumme liegt bei sieben Millionen Euro - allerdings gibt es "Unwägbarkeiten"

Aus jetzt 45 Betten sollen künftig 98 werden. Die Investitionssumme ist auf sieben Millionen Euro veranschlagt – „wohlwissend, dass die aktuelle Situation gewisse Unwägbarkeiten mit sich bringen kann“, ergänzt Stückler. Denn bei vielen Projekten explodieren die Baukosten.

Einschränkungen für den Verkehr in der Hirschstraße in Sonthofen

Die Arbeiten verursachen Einschränkungen im Bereich der Hirschstraße: Kürzlich hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der Wochenmarkt in nächster Zeit samstags auf den Oberen Markt verlegt wird. Diese Regelung bleibt voraussichtlich bis Herbst/Winter in diesem Jahr bestehen – je nachdem, wie der Umbau vorankommt.

