Ist Urlaub in Ägypten noch sicher? Das sagen Allgäuer Reisebüros

Trotz des Gaza-Kriegs sei die Gefahr bei Reisen ans Rote Meer nicht gestiegen. Doch einige Kunden stornieren ihren Ägypten-Urlaub lieber. Wann das gratis ist.

02.11.2023 | Stand: 07:55 Uhr

Bereits vor dem Angriff der Hamas auf Israel galt Ägypten als unsicheres Reiseziel. Die aktuelle Krisenlage im Gaza-Streifen, die die Nachrichten dominiert, ruft Touristen die eventuellen Gefahren im dem benachbarten Staat aber nochmals in ihr Bewusstsein.

Das Auswärtige Amt hat eine Teilreisewarnung für Ägypten ausgsprochen und rät, auf Reisen in den Norden der Sinai-Halbinsel, der an das Krisengebiet grenzt, zu verzichten. Oberallgäuer Reisebüros berichten, wie ihre Kunden mit den Geschehnissen umgehen.

Gaza-Krieg: Sofort-Stornierung oder entspannte Reaktion

"Die Reaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein", sagt Alexander Huber, Inhaber von "In Via Reise & Kreuzfahrt" in Burgberg. Es gebe Kunden, die - unabhängig davon, ob sie nach Kairo oder ans Rote Meer reisen wollten - auf eigene Kosten alles sofort stornieren. Andere hingegen seien ganz entspannt. "Ägypten war noch nie sicher und wird wohl nie sicher werden", sagt Huber. Das müsse den Urlaubern beim Buchen klar sein.

Das Reisebüro stehe stets in Kontakt mit den Reiseveranstaltern vor Ort und werde über Sicherheitsvorkehrungen informiert. "Ägypten ist für Touristen nicht unsicherer als vorher", sagt Huber im Hinblick auf den Gaza-Krieg.

Bisher nur positive Rückmeldungen von Ägypten-Urlaubern

Bisher habe es nur positive Rückmeldungen aus den Urlaubsgebieten in Ägypten gegeben, berichtet Franziska Krach vom "Oberallgäuer Reisebüro" in Immenstadt. Falls Gefahr für Reisende drohe, schalte sich das Krisenmanagement der Veranstalter sofort ein und reagiere. "Es wird alles laufend überwacht“, sagt Krach. Immer mehr Kunden rufen im Reisbüro an und fragen, ob sie noch sicher nach Ägypten fliegen können.

Es habe zwei Absagen für Optionsbuchungen gegeben, aber noch keine Stornierungen. Marsa Alam und Hurghada am Roten Meer seien ohne Gefahr weiterhin ganz normal bereisbar, sagt Krach.

(Lesen Sie auch: Mehr Boykotts? Der Gaza-Krieg und seine Folgen für Olympia)

Ägyptische Badeorte - hier der Strand von Hurghada - waren für Oberallgäuer in den vergangenen Jahren ein populäres Urlaubsziel. Bild: Benno Schwinghammer, dpa

Kritische Nachfragen von Kunden aus dem Allgäu

Auch im Reisbüro Hölzler in Oberstaufen werde von der Kundschaft zum Ziel Ägypten kritisch nachgefragt, sagt Inhaberin Sabine Hölzler-Guggemoos. Reiserücktritte habe es noch nicht gegeben. "Die Grenzen sind gesichert und die Ägypter sehr engagiert", meint Hölzler Guggemoos. Falls was passiert, werden die Urlauber sofort informiert.

Das Auswärtige Amt rät auf seiner Homepage auch außerhalb der Sinai-Halbinsel, Demonstrationen oder größeren Menschenansammlungen im öffentlichen Raum - wie etwa nach Freitagsgebeten vor Moscheen - fernzubleiben.

Zudem wird dort weiter landesweit vor Terroranschlägen gewarnt - wie 2019 als bei einem Autobomben-Anschlag im Zentrum von Kairo 20 Menschen starben. Die Sicherheitslage in Ägypten sei dennoch insgesamt weiterhin stabil und ruhig. Ein kostenfreier Reisrücktritt ist erst möglich, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht.

(Lesen Sie auch: Das israelische Trauma: "Es gibt hier kein Haus, in dem nicht getrauert wird")