Gedanken, die packen: Fischinger siegt bei Poetry Slam in Oberstdorf

Samuel Otto gewinnt den Poetry Slam in Oberstdorf. Sechs Autoren beschäftigen sich humorvoll und kritisch mit persönlichen und gesellschaftlichen Problemen.

06.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Poetry Slam bildete den gelungenen Abschluss der Oberstdorfer Kleinkunsttage. Ihn hat Samuel Otto aus Fischen gewonnen. Sechs Poetinnen und Poeten aus Deutschland und Österreich trugen persönliche, berührende, humorvolle oder gesellschaftskritische Texte vor. Viele der Texte regen zum Nachdenken an, oft kann man sich mit den Gedanken und Gefühlen der Künstlerinnen und Künstler identifizieren. Die Slammer nehmen sich selbst nicht zu ernst und verstehen es, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Der Moderator als "Opferlamm"

Da der erste Auftritt des Abends immer des schwerste sei, spielt der Moderator Ivica Mijajlovic aus Dornbirn, zweimaliger Landesmeister im Poetry Slam und Gründer von Allgäu Slam, freiwillig das „Opferlamm“. Anschließend beginnt die Vorrunde, bei der nacheinander immer zwei der Poetinnen und Poeten gegeneinander antreten. Das Publikum entscheidet mit unterschiedlich lautem Applaus, welcher der beiden Texte besser war. Die Gewinner der Vorrunde dürfen im Finale einen zweiten Text vorlesen. Generell gilt: Alles ist erlaubt und alles kann erwartet werden.

Zeitlimit von sechs Minuten

Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem verschiedene Autorinnen und Autoren ihre selbst geschriebenen Texte auf einer Bühne präsentieren. Das gesprochene Wort steht dabei immer im Fokus. Deshalb dürfen keinerlei Requisiten verwendet werden. Die Slammer müssen sich außerdem ungefähr an das Zeitlimit von sechs Minuten halten. Für das Publikum gilt: „Respect the Poets“.

Im Kampf mit dem Selbstzweifel

Das erste Vorrunden-Duell des Abends wird von Zizzy aus Sonthofen und Jason Böhner aus Augsburg bestritten. Jason gewinnt mit seinem eindringlich vorgetragenen Text über den Kampf gegen Selbstzweifel und Depressionen. Er versuche immer, ernstere Themen humoristisch zu verpacken, um ihnen so ein bisschen den Schrecken zu nehmen.

"Bin ich eigentlich behindert?"

Als Nächstes treten Samuel Otto aus Fischen und Chris Veit aus Altstädten gegeneinander an. Samuel Otto fragt sich in seinem Text: „Bin ich eigentlich behindert?“ Er sei Autist, sagt er, und er schafft es, in seinem Text eine Idee davon zu vermitteln, wie er die Welt sieht. Gleichzeitig räumt er auf amüsante Weise mit Vorurteilen gegenüber Autisten auf. „Es gibt Dinge, die meine Teilhabe verhindern, diese Dinge sind es, die mich behindern, wer sich also an meine Frage vom Anfang erinnert, ich bin es eben nicht einfach von selbst, ich werde behindert.“ Chris Veit setzt sich kritisch und zugleich sehr humorvoll mit Tourismus im Allgäu und der Deutschen Bahn auseinander. Der Text heißt: „Asterix und die Parkplatzsuche“.

Mit Socken in Sandalen

Sarah Bentele aus Augsburg spricht über Herausforderungen im Leben junger Erwachsener: „Wie soll man alles unter einen Hut bekommen: Identität finden, ein festes und stabiles Umfeld aufbauen, Freundschaften schließen, Finanzen und Papierkram koordinieren, selber beim Arzt anrufen, aber natürlich auch Spaß haben, Party machen, dabei jedoch niemals die eigene Karriere gefährden und zu allem Überfluss sagt mir ein 50-jähriger Herbert mit Socken in Sandalen, ich soll mir endlich einen Mann suchen und Kinder kriegen.“ Ihre Gegnerin ist Alischa-Maria Scheid aus dem Kleinwalsertal, die an diesem Abend ihren ersten Auftritt hat und in der Vorrunde mit ihrem Text „Untermieterin“ gewinnt.

"Gott hat kein Geschlecht"

Im Finale gewinnt Samuel Ottos Text „zum Feelgood-Thema: Klima“. Abschließend gibt er noch eine Zugabe zum Thema Gendern und endet mit dem Satz: „Vielleicht vertagen wir das Ganze ganz gepflogen zum Herr*innengott ganz nach oben, ich behaupte Gott selbst hat überhaupt kein Geschlecht, das wäre vielen hier unten vermutlich überhaupt nicht recht ….“

Lesen Sie auch: "Stachelig in Sprache und Inhalt: Christian Veit aus Altstädten liest seine Poetry-Slam-Texte".