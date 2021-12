Aquaria Oberstaufen: "Impfgegner" verschafft sich mit gefälschtem Impfausweis und falschem Test Zutritt in die Sauna

Wieder sind im Allgäu Menschen aufgeflogen, die mit gefälschten Impfpässen die Corona-Regeln umgehen wollten. Dreist ging ein Mann im Aquaria Oberstaufen vor.

17.12.2021 | Stand: 13:04 Uhr

Im Freizeitbad Aquaria in Oberstaufen gilt aktuell die 2G-Plus-Regel: Zutritt zu Schwimmbad und Sauna haben nur genesene oder geimpfte Personen, die zusätzlich einen aktuellen negativen Coronatest oder den Nachweis über eine Booster-Impfung vor mindestens 15 Tagen vorlegen können. Ende dieser Woche erhielt die Polizei jedoch einen Hinweis, dass ein offenbar bekennender Impfgegner gerade die Sauna besuchen würde, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Die Polizei kontrollierte daraufhin einen 57-jährigen Mann, als er das Bad verlassen wollte. Der Sauna-Gast zeigte seinen gelben Impfpass vor. Wie die Polizei bei den anschließenden Ermittlungen herausfand, waren die Eintragungen gefälscht. Auch das mitgeführte Testzertifikat, laut Polizei ausgestellt von der Lebensgefährtin des Mannes, war ungültig.

Deshalb rückte die Polizei nach einem richterlichen Beschluss zur Hausdurchsuchung an und stellte zahlreiche Beweismittel sicher. Gegen beide Personen werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Polizei: Gefälschte Impfpässe auch im Ostallgäu und Unterallgäu

Auch im Ostallgäu und im Unterallgäu flogen zum Wochenende Männer mit gefälschten Impfpässen auf. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A7 bei Füssen hielten Beamte der Grenzpolizei Pfronten am Donnerstag einen 52-jährigen Autofahrer an. Er legte einen Impfpass vor, in dem sich laut Mitteilung ein gefälschter Aufkleber einer angeblichen Impfung befand. Auch den dazugehörigen Stempel erkannten die Beamten als Fälschung. Damit nicht genug: Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Sein Impfpass wurde sichergestellt.

Erst in dieser Woche hatte die Polizei bei der Durchsuchung in der Wohnung einer Familie in Pfronten insgesamt sechs gefälschte Impfausweise sichergestellt.

Digitales Impfzertifikat: Brüder werden in Apotheke in Mindelheim ertappt

In Mindelheim im Unterallgäu versuchten zwei junge Männer mit falschen Impfausweisen in einer Apotheke an digitale Corona-Impfzertifikate zu gelangen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Versuch - sie erkannte die "zwischenzeitlich bekannten Merkmale" gefälschter Impfpässe, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei wurde verständigt - sie ermittelt gegen die Brüder nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Gebrauchs falscher Gesundheitszeugnisse.

