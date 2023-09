Geiger, Rydzek und Co. versprechen "bombastische Atmosphäre" bei der Grüntenstafette

Zum 18. Mal steigt am Samstag die Grüntenstafette. Das Event hat sich mit 1500 Athleten auf Rekordniveau eingependelt. Auch die Kinderstafette boomt.

29.09.2023 | Stand: 19:07 Uhr

Das Spektakel wird erwachsen. Zum 18. Mal startet am Samstag die Internationale Grüntenstafette. Ab 13 Uhr wagen sich über 250 Teams vom Flugplatz in Agathazell aus an den Sechskampf unterm, am, auf und um den Wächter des Allgäus.

„Wir spüren, dass die Stafette immer mehr Leute in ihren Bann zieht“, sagt Marlon Wörndl vom Orga-Team des „808projects“, das den ausrichtenden TSV Burgberg unterstützt. „Die Zielgruppe ist seit Jahren die gleiche geblieben, aber es gibt immer mehr Sportler in der Region, die angelockt werden, weil das Rennen in der Spitze ein immenses Niveau und trotzdem den Charakter eines familiären Events hat.“

Entsprechend setzen die Organisatoren auf Altbewährtes, um den „romantischen Charme“ zu erhalten – und das, obwohl die Stafette seit 2016 jährlich einen Superlativ draufpackt.

Seit dem Wiederaufleben des Sechserwettkampfs vor sieben Jahren mit 700 Startern hatten sich die Teilnehmerzahlen über 2017 mit 1200 und 2018 mit 1380 verdoppelt. Im Rekordjahr 2019 war der „Wächter“ besonders tapfer, als ihn zum 25-jährigen Bestehen des Events 1500 Athleten stürmten. Auf diesem Niveau pendelt sich das Rennen nun ein. Allseits bekannt ist, dass die großen Namen der Szene und hochkarätige Sportler aus der Region das Herbstschmankerl nutzen, um sich für die Wintersport-Saison in Schuss zu bringen oder einen attraktiven Abschluss für den Sommer zu feiern.

Geiger, Rydzek und Co. sind am Start

So sind heuer unter anderem die beiden Olympiasieger der Nordischen Kombination, Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek, sowie Julian Schmid dabei – alle drei übrigens inzwischen Stafetten-Stammgäste.

Außerdem dabei sind Ironman-Sieger Tom Hohenadl, Ausnahme-Triathletin Madlen Kappeler aus Vorderhindelang, der deutsche Ski-Bergsteigmeister Marc Dürr mit dem Allgäu Outlet Raceteam, sowie seine weibliche Mitstreiterin Tanja Löwenhagen aus Rettenberg, APM-Ultra-Triumphator Michael Zweigart (Stein), Skicrosser Kilian Himmelsbach, Ultra-Läufer Constantin Pade, Grüntenhaus-Pächterin Felicitas Deutschkämer und Ex-Rad-Profi Sebastian Baldauf.

Orga-Team "808project" mit einem Team dabei

Erstmals wird auch das ausrichtende „808project“ ein Team in der Besetzung Sebastian Eisenlauer, Paul Sauter, Simon Malsch, Diotima Berk, Daniel Näbrig und Marlon Wörndl ins Rennen schicken.

Vor allen Dingen Eisenlauer kommt heuer eine besondere Rolle zu. Der 33-jährige ehemalige Weltklasse-Langläufer stieg nach seinem Karriereende vor zwei Jahren und anschließender Weltreise in die Sportevent-Organisation ein und ist inzwischen fester Bestandteil der OK-Gruppe. „Die Stafette war schon als Kind ein Highlight für mich und es macht jetzt große Freude, mitzumachen, auf der anderen Seite zu stehen und zu sehen, wie viel Arbeit dahintersteckt“, sagt Eisenlauer. „Das erfordert eine unheimliche Arbeit, aber es ist schön, wenn man sieht, was dabei rauskommt. Welche positive Stimmung bei Jung und Alt, bei Hobby- und bei Leistungssportlern aufkommt. Da herrscht eine bombastische Atmosphäre.“

Grüntenstafette: Sechskampf um den Wächter des Allgäus

Sie alle werden am Samstag in den sechs traditionellen Disziplinen gefordert: Crosslauf (6,4 Kilometer vom Flugplatz Agathazell zur Zötler-Brauerei), Rennrad-Bergsprint (9,8 km zur Alpe Vordere Kölle), Berglauf (3,3 km zum Gipfel des Grünten), Alpinlauf (2,1 km), Mountainbike (12 km) und Straßenlauf (5 km zurück zum Flugplatz).

Sechs Athleten bilden ein Team im Kampf gegen die Zeit – und gegen den 1748 Meter hohen Grünten. Erstmals zur Freude der Organisatoren voll ausgebucht ist auch die Kinderstafette, bei der ab 13.30 Uhr 200 Kids in Viererteams (Gesamtalter des Teams darf 56 Jahre nicht überschreiten) starten. Beim Stafetten-Nachwuchs absolviert der Startläufer 740 Meter, der Crossläufer 780 Meter, der Radfahrer 860 Meter und der Schlussläufer 450 Meter.

Grüntenstafette wird 2024 30 Jahre alt

„Auch das wird eine besondere Atmosphäre werden“, sagt Sebastian Eisenlauer. „Immerhin ist das die nächste Generation, die Stafetten-Helden von morgen.“

Mit seinem Engagement steht der fünfmalige deutsche Skilanglauf-Meister übrigens sinnbildlich für einen Generationswechsel im Rahmen der Stafetten-Organisation. Nachdem sein Vater Dieter Eisenlauer den Staffelstab bereits im vergangenen Jahr übergeben hatte, wollen auch die beiden Gründerväter von 1994, Max Uhlemayr und Lothar Detels, nach und nach kürzertreten.

Mit dem TSV-Burgberg-Präsidenten Dirk Studte und Julian Uhlemayr, dem Neffen des Gründers, steht die nächste Generation pünktlich bereit. Denn im kommenden Jahr feiert die Grüntenstafette ihren 30. Geburtstag.