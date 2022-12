Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk vom ehrlichen Finder

Nach dem Einkauf vergisst eine Oberallgäuerin ihren Geldbeutel auf dem Autodach. Sie hat Glück, dass jemand ihn findet, der selbst schon in derselben Lage war.

24.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war der Klassiker: Nach dem Einkauf am Freitagnachmittag den Geldbeutel aufs Autodach gelegt und dann vergessen, einzustecken. „So was mache ich normal nie“, sagt eine Oberallgäuerin. Aber dann ist es doch passiert. Und das so kurz vor Heiligabend. Als die 61-Jährige bemerkte, dass sich ihr Portemonnaie nicht in ihrer Handtasche befand, war es schon zu spät.

Sie war bereits auf dem Nachhauseweg mit dem Auto. Schnell drehte sie wieder um, aber nichts war mehr zu finden auf dem Parkplatz bei einem Drogeriemarkt in Immenstadt. Auch die Nachfrage beim Marktleiter und die Suche draußen im Abfalleimer ergaben nichts. Jetzt waren nicht nur das Geld, sondern vor allem auch sämtliche Karten und Papiere weg.

Ärgerlich, wenn alle Karten und Papiere weg sind

„Genau das war der Punkt“, erzählt Sascha Hunia aus Immenstadt. Der 28-jährige Handwerker passierte im Anschluss die Stelle auf dem Parkplatz, wo das Auto der Frau stand und wäre beinahe auch noch über den Geldbeutel drübergefahren.

„Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, als ich reinschaute und die einzelnen Karten aus dem Geldbeutel zog, aber ich musste ja herausfinden, wem er gehörte.“ Aus eigener Erfahrung wusste er, wie ärgerlich es ist, wenn auf einen Schlag sämtliche Papiere weg sind und alles neu beantragt werden muss.

Der ehrliche Finder hatte selbst nicht so viel Glück

„Ich wollte unbedingt der Besitzerin so schnell wie möglich Bescheid geben, dass ich ihre Börse gefunden habe, damit sie nicht versucht, die Karten zu sperren, was über die Feiertage ärgerlich wäre.“ Der gelernte Stuckateur war vor Kurzem nämlich in ganz ähnlicher Situation. Nur dass der junge Mann nicht so viel Glück hatte.

Seine Geldbörse blieb mit allen Karten, Papieren und einer größeren Summe Bargeld, das für den Kauf eines gebrauchten Winterautos gedacht war, verschwunden. So kam das Christkind für die Oberallgäuerin schon etwas früher, nämlich genau dann, als sein erlösender Anruf kam und sie wenig später die Geldbörse abholte. „Da fiel mir ein riesiger Stein vom Herzen. Da ist bei mir das Christkind schon vor Heiligabend gekommen.“

