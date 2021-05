Gelernter Koch Robert Tanzinger: „Die Musik ist das Bonbon für die Gäste“

Der gelernte Koch Robert Tanzinger aus Bihlerdorf macht nebenberuflich Musik. Auch er leidet in der Pandemie. Und er feilt an einem Herzensprojekt: einem Album.

Musik zu machen, bedeutet für Robert Tanzinger „Leidenschaft, Freude und Spaß“. Daher ist Musik auch schon lange Teil seines Lebens. Seine ersten eigenen Stücke im Austro-Pop-Stil schrieb der gebürtige Österreicher bereits 1999. Seit seinem Ausstieg aus der Gastronomie im Jahr 2012 fließen zunehmend mehr Kompositionen aus der Feder des gelernten Kochs, der seit 1985 im Allgäu lebt und früher unter dem Künstlernamen „Saitensprung“ auftrat.

Im Gespräch betont der Bihlerdorfer immer wieder, wie sehr er „die Musik liebt“. Daher macht ihn die momentane Situation auch „sehr traurig“. Er selbst arbeitet als Verkäufer in einem Gastronomiegroßhandel und betreibt seine Leidenschaft nebenberuflich.

Wenn der 62-Jährige an seine Kollegen denkt, die von ihrer Musik leben müssen, fällt dem sonst eher positiv gestimmten Menschen nur noch das Wort „tragisch“ ein. Durch „das Glück“ eines regelmäßigen Engagements in einem Hotel, ist der bislang letzte Auftritt bei Robert Tanzinger noch nicht so lange her wie bei den meisten seiner Kollegen. Unter strengster Umsetzung aller Hygienevorschriften durfte er Mitte Oktober hinter einer Trennwand und mit über zwei Metern Abstand zu den Zuhörern spielen.

Bihlerdorf: Tanzinger will zu Wettbewerb nach Berlin

Einen großen musikalischen Plan hat ihm die Pandemie allerdings dennoch zunichte gemacht: mit seinem Wertacher Kollegen Christoph Gali wollte er heuer mit zwei eigenen Songs bei einem Musikwettbewerb in Berlin teilnehmen. Dieser ist jedoch „ins Wasser gefallen“.

„Die Menschen“ sind das, was Robert Tanzinger aus den Zeiten vor der Corona-Pandemie am meisten vermisst, denn er sagt: „Für mein Publikum mache ich die Musik“. „Das Leben ist wie ein Spiel – ohne Live-Auftritte ist es aber nichts“, sagt er fast ein wenig melancholisch. Im vergangenen Jahr haben ein Kollege und er jeweils solo eingespielte Stücke zu einem Online-Konzert zusammengeschnitten. Da Streaming aber nicht annähernd an ein Live-Erlebnis herankomme, hat Tanzinger keine weiteren vergleichbaren Projekte geplant. Momentan arbeitet er an einem Album mit eigenen Liedern, das im Sommer erscheinen soll.

Corona-Lockdown übt sich nicht negativ aus

Noch ist dieses Herzensprojekt „nicht ganz fertig“. Neun von insgesamt elf bis zwölf geplanten Stücken hat der 62-Jährige bereits im Studio seines Musikerkollegen Manfred Mailänder eingespielt. Die nächsten sollen nach und nach folgen. Daran erkennt man, dass der Lockdown sich glücklicherweise nicht negativ auf Tanzingers Kreativität auswirkt. Allerdings räumt der Musiker ein, dass ihm die momentane Situation langsam „auf den Geist geht“.

Im Hinblick auf die Präsentation seiner CD ist Tanzinger aber optimistisch, dass Konzerte im Sommer wieder erlaubt sein werden und er dem Publikum seine Lieder live präsentieren kann. „Letzten Sommer hat das ja auch gut geklappt“, erinnert sich der Liedermacher und schielt zudem mit einem Auge auf das Geschehen in seiner österreichischen Heimat. Im Kleinwalsertal soll wohl ab dem 19. Mai auch der Kulturbetrieb wieder in Gang kommen.

Tanzingers eigener Terminkalender ist noch „total leer“. Sein Verständnis beschränkt sich diesbezüglich nur auf die Veranstalter, die ohne Aussicht auf einen Termin für die Öffnung ja nicht planen können. „Aber Musik gehört zum kulturellen Leben“, betont der österreichische Liedermacher und äußert in diesem Zusammenhang den sehnlichen Wunsch an die politischen Entscheidungsträger, endlich einen konkreten Terminplan vorzulegen. Aus seiner Sicht hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, Konzerte unter Auflagen durchzuführen, „nur leider hat es keinen interessiert, weil wir ganz hintangestellt werden“, bemerkt er enttäuscht.

Robert Tanzinger: "Verzicht auf Musik ist gefährliches Spiel"

Im Bezug auf das kulturelle Wiederaufleben ging ihm auch schon die Frage durch den Kopf, welche Prioritäten gerade zu Beginn in der Gastronomie gesetzt werden und ob dort die Bereitschaft noch im selben Maße wie früher bestehen werde, für Musiker Geld auszugeben. Da er selbst mehrere Jahrzehnte in der Gastronomie tätig war, vertraut er jedoch letztendlich darauf, dass die Betreiber ihren Gästen weiterhin etwas bieten wollen. „Ein Verzicht auf Musik ist ein gefährliches Spiel, weil die Musik das Bonbon für die Gäste ist“, erklärt Robert Tanzinger.

Mit dem Wissen um drohende Pleiten leidet er mit den Betroffenen und ist persönlich „froh, dass ich das nicht mehr schultern muss“. Eine weitere Schwierigkeit liegt seiner Ansicht nach in den Auflagen, die Lokale, Bars und Kneipen bei einer Öffnung erfüllen müssen. Wer auf Grund des Abstandsgebotes etwa von 50 auf 20 Plätze streichen muss, bucht vermutlich keinen Musiker, befürchtet der Wahlallgäuer.