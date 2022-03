Gemeinde Obermaiselstein investiert eine Million Euro in alte Schmiede

Obermaiselstein stellt viel Geld für das Projekt im Haushalt ein, rechnet aber mit hohen Zuschüssen. Andere Projekte werden verschoben.

22.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die alte Schmiede soll wieder mit Leben erfüllt und so der Dorfkern Obermaiselsteins belebt werden. Geplant ist neben der bestehenden Kunstschmiede ein Museum mit Kuhglockensammlung und die Ausstellung mit Schnitzereien von Hermann Jörg. Aber die historische Dorfschmiede soll nicht nur Museumscharakter haben, sondern auch Begegnungsstätte werden. Erste Vorstellungen dafür wurden bereits in Workshops im Rahmen der Dorfentwicklung erarbeitet. Die alte Schmiede ist mit einer Million Euro die größte Investition in der Haushaltssatzung der Gemeinde Obermaiselstein. Die Kommune rechnet aber mit Zuschüssen in Höhe von 800.000 Euro, erklärte Bürgermeister Frank Fischer. Der Gemeinderat verabschiedete den Etatplan jetzt einstimmig.

Weitere große "Brocken" im Haushaltsplan

Weitere große „Brocken“ im Haushaltsplan 2020 sind die Sanierung der Gemeindestraßen beispielsweise im Bereich Haubenegg und Ried (295.000 Euro), die Beseitigung von Hochwasserschäden (150.000 Euro) und Kanalsanierungen (90.000 Euro). Zudem investiert die Gemeinde 2022 in vier neue Parkautomaten (41.000 Euro), die Sanierung des Haus des Gastes (60.000 Euro) und den Kindergarten (25.000 Euro). Weitere Projekte sind die Sanierung des Sagenwegs und die Renovierung von Minigolfplatz und Kiosk (jeweils 30.000 Euro). Verschoben wird die Dorferneuerung im Bereich Burgschrofen.

Steuereinnahmen steigen

Trotz Corona-Pandemie entwickelten sich die Steuereinnahmen der Gemeinde positiv. Mit 600.000 Euro lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 210.000 Euro höher als im Vorjahr. Auch der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer entwickelte sich mit 579.600 Euro um 130.000 Euro besser als im Vorjahr. So kann die Gemeinde verkraften, dass die Schlüsselzuweisungen um 55.700 Euro zurückgehen. „Beim Hartz IV der Gemeinden müssen wir Abstriche machen“, erklärte Bürgermeister Frank Fischer. „Aber das können durch die positive Entwicklung bei den Gewerbesteuer-Einnahmen ausgleichen.“

Die Schulden sinken

Läuft alles nach Plan, sinken die Schulden der Gemeinde Obermaiselstein so zum Jahresende auf 924.000 Euro. Ende 2021 lagen sie noch bei rund einer Million Euro. Der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 wurde im Bereich der laufenden Einnahmen und Ausgaben fortgeschrieben. Im Vermögenshaushalt wurden die Kosten für die „Dorferneuerung Burgschrofen“ berücksichtigt. Aber auch weitere Aufgaben warten auf die Gemeinde. In Bezug auf Schulverbandsumlage für die Mittelschule Oberstdorf, wie Fischer daraufhin, dass in den kommenden Jahren große Investitionen anstehen, die nicht nur den Markt Oberstdorf viel Geld kosten werden. „Hier kommt auch auf die kleinen Gemeinden bei einem geplanten Neubau einiges zu.“

