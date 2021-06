Genialer Gag-Finder: Traumstart beim "Immenstädter Sommer"

Mit dem Monika-Gruber-„Lehrling“ Martin Frank gelingt dem „Immenstädter Sommer“ ein Traumstart im Klostergarten. Wie der Auftritt des Kabarettisten gefällt.

28.06.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Traumstart für den „Immenstädter Sommer“: 500 Besucher füllten beim Auftritt des Kabarettisten Martin Frank das Festzelt im Klostergarten. Bei hochgeklappten Wänden und lauen Temperaturen kamen Sommergefühle auf. Sommerlich mild auch der Humor des Kabarettisten. Martin erzählt im niederbayerischen Dialekt vom Bauernhof daheim bei Passau, von der Großfamilie. Das ist sympathisch und schafft menschliche Wärme.

Die Aura des Lieblings-Schwiegersohnes

Allerdings wünscht man sich als Kontrast zu dieser heilen Welt mehr bösen, schwarzen Humor. Und vor allem: Der 28-Jährige plaudert durch im selben Tonfall. Da fehlt der schauspielernde Wechsel, da fehlen die schrägen, verrückten Typen und absurden Überraschungen. Die kabarettistischen Registerwechsel. Dass er sich im (vom Band laufenden) Intro als „Florian Silbereisen des deutschen Kabaretts“ begrüßen lässt, ist gar nicht so weit hergeholt. Die Aura des Lieblings-Schwiegersohnes umweht auch Frank. Er ist nett und sieht gut aus. Keine einfachen Startvoraussetzungen als Kabarettist.

Der aerosolfreie Lacher

Als „Lehrling“, also im Vorprogramm von Monika Gruber, hatte er Veranstalter Albert Seitz überzeugt. Als Wortwerker und Gag-Finder ist Frank tatsächlich genial. Systemrelevant? Das hieß früher „was gscheit’s glearnt“. Und wenn jemand in der ersten Reihe sitzt und den ganzen Abend keine Miene verzieht? Das bedeutet nicht, dass der keinen Spaß hat, sagt Frank über solche Wellenbrecher (die sich natürlich auch in sein Programm verirren). Der lacht vielmehr aerosol-frei.

Fiese Beobachtungen

Fit ist Frank auch als Sänger. Mit geschultem Belcanto ertönt der „ideale Lebenszweck Schweinespeck“ aus dem „Zigeunerbaron“, oder auch eine Liebeserklärung an den Kaba auf: „Dein ist mein ganzes Herz“. Diese Stimme ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die sollte er ruhig noch öfter einsetzen. Zumal mit so edlen Orchester-Playbacks. Da kommt Opern-Stimmung auf. Öfter wünscht man sich auch fiese Beobachtungen wie die der Omas in der Metzgerei, die mit ihren Voltaren-Fingern die Scheibe der Vitrine betatschen, wenn sie auf die Wurst ihrer Wahl zeigen.

Volkssport Klagen

Es geht auch um den „deutschen Volkssport Nr. 1 – das Klagen.“ Etwa um jene Mutter, die nicht akzeptieren will, dass ihrer Tochter der Knabenchor verwehrt bleibt. Dabei ist die Sache eigentlich logisch, so Frank: „Die passt gar nicht ins Beuteschema des Chorleiters.“

Vorschlag Erotik-Messe

Das starke Ende

Richtig stark das Ende, wo Frank die hysterische Brigitte aus NRW auf dem Bauernhof ein Huhn beerdigen lässt, „des is hoid verreckt“. „Ombra mai fu“ singt er dazu mit einem deftigen niederbayerischen Text über die tote Henne. Wer hat diese anrührende, unsterbliche Melodie komponiert? Das ä wird etwas zu e abgeschliffen. „Dö is vom Hendl“, informiert Frank das Publikum. „So ein Zufall!“

