Der Verteidiger versucht sich in einer fiesen Strategie

Unsere Autorin findet die Strategie des Verteidigers fies. Er beteuert zwar, dem Opfer keine Schuld zuweisen zu wollen. Aber sein Ziel ist eben doch genau das.

08.11.2022 | Stand: 05:29 Uhr

Die Täter-Opfer-Umkehr zieht nicht, zumindest in diesem Fall. Ein 30-jähriger Oberallgäuer ist unter anderem wegen sexueller Nötigung angeklagt und sein Verteidiger will wissen, warum das Opfer mit seinem Mandanten in den Weinkeller ging. Zwar beteuert er, dass diese Frage keine Schuldzuweisung sei, aber anders ist sie nicht zu verstehen. Es ist völlig irrelevant, warum die Frau den Angeklagten begleitete. Es geht vielmehr darum, dass der Mann nicht sofort von ihr abließ, als sie sich wehrte und „Nein“ sagte.

Ebenso absurd ist es, in das Handeln des Opfers etwaige Signale hinein zu interpretieren. Dass die Argumentation des Verteidigers in heutigen Zeiten nicht mehr überzeugt, weiß er wohl selbst. Sonst hätte er seine fiese Strategie nicht schon von vornherein abgeschwächt, in dem er beteuert, keine Schuld zuweisen zu wollen. Besser macht es das jedoch nicht. Das Ziel bleibt das Gleiche: Das Handeln des Opfers soll infrage gestellt werden. Auch außerhalb des Gerichtssaals passiert dies leider noch viel zu häufig. Dabei gäbe es ohne den Täter gar keine Tat. Ein Glück, dass der Verteidiger mit der Strategie kein Gehör bei diesem Gericht fand.

