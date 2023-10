Gesichter, die Leben und Leiden spiegeln: Das zeigt "Die Südliche" an aktueller Kunst aus dem Oberallgäu

Monika Herlein erhält bei der „Südlichen“ in Sonthofen den Johann-Georg-Grimm-Preis. 42 Kunstschaffende dürfen je vier Werke für die Überblicksschau beisteuern.

17.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Ihre Hand stützt das Gesicht. Wie aus Verlegenheit knabbert die Frau am Nagel ihres kleinen Fingers, den sie in den Mund gesteckt hat. Mit großen Augen blickt sie ihr Gegenüber an und scheint es zu mustern. Was soll sie von ihm denken? Doch rätselhaft erscheint auch sie selbst. Facettenreich wie die feinen Farbschattierungen, die ihr Gesicht und ihre Hände darstellen. „Lass Sturm und Winde wehen“ hat Monika Herlein ihr Gemälde genannt. Es ist eines von vier Frauenbildnissen, welche die Malerin aus Waltenhofen in der „Südlichen“ zeigt, die dieses Jahr in der Stadthausgalerie Sonthofen zu sehen ist.

Alle vier Gemälde sind ausdrucksstark und wecken Emotionen, erschüttern wie das verhärmte Gesicht von „Nora“, das von seelischen Leiden spricht, oder hüllen sich in Schweigen und verschließen sich dem Betrachter wie die Frau auf dem Bild mit dem Titel „Was zu sagen, ist gut, und was bleibt ungesagt?“ Für diese Werke hat Monika Herlein den mit 3000 Euro dotierten Johann-Georg-Grimm-Preis erhalten. Es ist die am höchsten dotierte Auszeichnung, die bei dieser Jahresausstellung der Bildenden Künstler des Landkreises Oberallgäu und des angrenzenden Kleinwalsertales vergeben wird. Der Preis, der nach dem aus Bühl stammenden Maler Johann Georg Grimm benannt ist, der in Brasilien Karriere machte und dort eine neue Maltradition begründete, würdigt das Gesamtwerk der Künstlerin, die kontinuierlich mit ihren ausdrucksstarken Bildern Aufmerksamkeit erregt, erklärt Kuratorin Claudia Stempian.

Setzt Monika Herlein ihre Frauengestalten zumeist vor schwarzem Hintergrund durch starke Hell-Dunkel-Kontraste in Szene, so platziert Manfred Hürlimann seine Figuren und Gegenstände zumeist vor einem monochromen farbigen Hintergrund. Vor ihm inszeniert er dann seine Protagonisten vor allem in Schwarz-Weiß-Tönen, die nur noch wenige farbiche Akzente erhalten, wie etwa in dem Gemälde „Wurfsendung“: Eine Frau, die den Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts entsprungen scheint, mimt in Abendrobe gekleidet und mit einer Zigarette auf langer Spitze in der Hand Eleganz und Selbstbewusstsein, während ein Paperflieger sie ansteuert. Der kann leicht Feuer fangen, wie das Gemälde cartoonhaft in einem weiteren Bildausschnitt zeigt.

Witz und Ironie sprechen auch aus der Allegorie auf die Elemente Wasser und Luft, deren Figuren sich turmhoch als Kopfputz auf dem Hütchen einer Dame erheben. Für solch meisterhaft ausgeführte und vor Hintersinn und Humor strotzenden Werke hat Manfred Hürlimann den mit 2500 Euro dotierten Kunstpreis des Landkreises Oberallgäu erhalten. Hürlimann, Schweizer Abstammung, wurde 1958 in Oberstaufen geboren und lebt in Nürnberg. Immer wieder ist er mit Arbeiten bei der Südlichen verteten. Denn dazu lädt die Jury, welche die Aussteller auswählt, nicht nur Künstlerinnen und Künstler ein, die im Oberallgäu leben, sondern auch interessante Kunstschaffende, die von hier stammen und mittlerweile anderswo wohnen.

Tief im Oberallgäu verwurzelt geblieben ist der Bildhauer Michael Vogler, der in Gnadenberg bei Immenstadt lebt. Seine Kettensägearbeit aus Wildkirschenholz „Hörendes Herz“ hat die Jury der Stadt Sonthofen so bewegt, dass sie ihm dafür den Kunstpreis der Oberallgäuer Kreisstadt zusprach. Zwei Ohren fügen sich zu einer Herzform zusammen. Der Künstler ließ sich zu diesem Motiv von einer Bibelstelle inspirieren.

Und noch eine Künstlerin wurde zum Auftakt der „Südlichen“ prämiert: Nina Schmidbauer aus Bad Hindelang wurde für zwei Werke mit dem „Ersten Ankauf“ der Sparkasse Allgäu bedacht: „Back to Nature“ und „Ursprung unbekannt“. „Back to Nature“ zeigt mit Hilfe von Wollfäden auf Holz, wie eine feine, kunstvoll ausgeklügelte Linienstruktur durch das Einbrechen eines ungeordneten, an einen Zweig erinnernden Systems gestört wird. „Ursprung unbekannt“ stellt drei florale Strukturen in schwarzer Wolle vor weißer Wand nebeneinander. Natur lässt sich so als rätselhaft und unbezähmbar deuten.

"Der historische Gast"

Die prämierten Werke skizzieren die Spannweite der Ausstellung, die jeweils vier Arbeiten von 42 Kunstschaffenden zeigt. Darüber hinaus erinnert sie an den Maler Christian Modersohn (1916 - 2009), der in Gailenberg aufwuchs und von dem fünf Bilder unter der Rubrik „Der historische Gast“ präsentiert werden. Sie zeigen stimmungsvoll eingefangene Landschaftsszenen.

Krieg und Migration

Die aktuellen Kunstwerke greifen unter anderem Krisen der Gegenwart auf wie den Schrecken des Krieges, der sich in „Schönheit und Gefahr“ von Nic Albrecht im Antlitz einer Frau widerspiegelt, oder die Migration, die in einer Installation von Günther Zitzmann in der „Festung Europa“ Soldaten mit Waffen im Anschlag zeigt. Hinter der weißen Farbe der Unschuld, die alles übertüncht, scheint das Dunkel der Substanz durch. So gibt es viel zu entdecken in dieser „Südlichen“. Es lohnt sich, sich die Zeit für einen Besuch zu nehmen.

Die Ausstellung läuft bis 5. November; geöffnet Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von 11 bis 18 Uhr.