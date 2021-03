Gesundheitsamtsleiter erklärt, warum der Inzidenzwert im Oberallgäu steigt

Die 7-Tagen-Inzidenz im Oberallgäu liegt erstmals wieder über 100. Dr. Ludwig Walters erklärt, warum die Zahlen steigen. Was das für Schulen und Kitas bedeutet.

18.03.2021 | Stand: 18:16 Uhr

Erstmals wieder über 100 lag die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis am Donnerstag. Wird der Grenzwert am Freitag erneut überschritten, werden wohl ab Montag Kindergartenkinder und Schüler im Oberallgäu wieder zuhause bleiben müssen. Bleibt die Inzidenz drei Tage in Folge über 100, greift die „Notbremse“-Regelung: Dann ist auch das Einkaufen mit Termin im Handel nicht mehr möglich, es gilt wieder eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr und die Kontakte werden wieder auf eine Person reduziert. Aber warum steigen die Zahlen im Oberallgäu?

"Extrem viele kleine Infektionsherde"

„Wir haben nicht ein großes Infektionsgeschehen“, sagt Gesundheitsamtsleiter Dr. Ludwig Walters. „Aber extrem viele kleine Herde.“ So gebe es beispielsweise Fälle an 10 Schulen und 20 Kindergärten im Oberallgäu und in Kempten. Dabei seien immer nur einzelne Schüler, Lehrer, Kinder oder Erzieher betroffen, das habe aber trotzdem Folgen für die Kontaktpersonen, Familien, Klassen und Gruppen. Zurzeit seien vor allem viele junge Menschen betroffen, erklärt Walters. Es gebe aber auch Fälle in einer Pflegeeinrichtung in der Region. Die britische Corona-Mutation sei weiter auf dem Vormarsch. Der beste Schutz bleiben – auch gegen die Mutanten – Masken, Abstand und Hygiene.

Appell an die Bevölkerung

„Das ist kein Grund in Panik zu verfallen“, sagt Walters. Er appelliert aber an die Bevölkerung, „behutsam“ mit den Lockerungen umzugehen. „Es ist vielleicht besser, gezielt das Lieblingsgeschäft anzusteuern, statt eine Shopping-Tour zu machen“, sagt Walters. „Oder man kann die befreundete Familie zu einem Spaziergang treffen, statt sie ins Wohnzimmer einzuladen.“