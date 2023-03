Gibt es zu viele Leerstände in Oberstaufen? Das sagt der Bürgermeister zur Kritik

Was der Bürgermeister von Oberstaufen Martin Beckel und Helen Stromberg, Vorsitzende von „Oberstaufen handelt aktiv“, über die Leerstände im Ort sagen.

20.03.2023 | Stand: 19:08 Uhr

Wie steht es um den Einzelhandel in Oberstaufen? Zuletzt beklagten Bürgerinnen und Bürger immer wieder, dass es zu viele Leerstände im Ort gebe. Nun, da das Familienzentrum bis zum Ende des Jahres aus dem Gebäude am Marienplatz raus muss, befürchten die Einwohner zudem, dass die Ortsmitte an Attraktivität verliert. Auch Gemeinderat Heinz Kellershohn (fraktionslos) beklagte in der letzten Sitzung die Situation in Oberstaufen. „Es wird immer öder“, fasste er seine Kritik zusammen.

