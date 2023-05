Flugschüler (80) stürzt in Bolsterlang aus 250 Metern mit Gleitschirm ab

Ein Flugschüler wurde bei einem Gleitschirm-Unfall in Bolsterlang schwer verletzt. Obwohl sein Lehrer ihn anwies, öffnete er nicht den Notschirm.

27.05.2023 | Stand: 13:14 Uhr

In etwa 250 Metern Höhe verlor ein 80-jähriger Flugschüler in Bolsterlang die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte in die Tiefe. Das teilte die Polizei mit.

Obwohl sein Fluglehrer ihn mehrfach über Funk aufforderte, den Notschirm auszulösen, tat der Flugschüler dies aus nicht bekannten Gründen nicht. Ob der 80-Jährige überhaupt noch reagieren konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Sturz durch einen Baum abgebremst, sodass der Mann den Unfall mit mehreren Knochenbrüchen überlebte.

Hubschrauber bringt abgestürzten Gleitschirmflieger ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

