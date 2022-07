Gleitschirmflieger stürzt in Bolsterlang ab - und bleibt in Baum hängen

Ein 51-Jähriger Gleitschirmpilot ist am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt und in einem 20 Meter hohen Baum hängen geblieben.

25.07.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Mit seinem Gleitschirm ist ein 51-Jähriger bei Bolsterlang abgestürzt. Wie die Polizei berichtet, startete der Mann am Sonntagvormittag an der Hörnerbahn. Der Start und der Flug verliefen laut Polizei zunächst problemlos. Dann verlor der Pilot jedoch aus unerklärlichen Gründen an Höhe. Sein Schirm blieb dabei in 20 Metern Höhe in einem Baum hängen. Der Gleitschirmflieger wurde nicht verletzt.

Gleitschirmflieger stürzt bei Bolsterlang ab - Bergwacht rettet den Piloten aus einem Baum

Per Funk informierte er seinen Fluglehrer über die ungeplante Landung. Dieser rief die Bergwacht Bolsterlang. Die Rettungskräfte bargen den Piloten mitsamt seinem Schirm.

