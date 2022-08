"Glück im Unglück": So verarbeitet Nadine Rieder den Sturz bei der EM

Ein schwerer Sturz verhindert ein Top-Resultat von Nadine Rieder bei der EM in München. Trotzdem ist die Sonthoferin mit Rang 18 zufrieden – und voller Vorfreude auf die WM.

Es wäre eine „schöne Sache“, eine Platzierung unter den Top 15, hatte Nadine Rieder vor ihrem Start bei der Europameisterschaft in München gesagt. Insofern war das Resultat der 33-jährigen Sonthoferin im Cross-Country-Rennen zumindest fast eine Punktlandung. Mit Rang 18 unter 41 Athletinnen verpasste die Athletin vom RSC Kempten zwar ihr Ziel – Rieder schlug sich beim Saisonhöhepunkt allerdings achtbar und erreichte in 1:36:26 Stunde als zweitbeste Deutsche hinter Leonie Daubermann (1:35:51) das Ziel.

Nadine Rieder: "Es ist ok, wenn man sieht, was passiert ist"

Gold und Silber ging an die favorisierten Französinnen Loana Lecompte (1:28:04) und Pauline Ferrand Prevot (1:28:41). „Unterm Strich ist es ok für mich. Die Bedingungen waren wirklich extrem, aber es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die Stimmung außerordentlich war“, sagte Rieder. „Ob es letztlich Platz 15 oder 18 wurde, war fast egal, wenn man sieht, was im Rennen passiert ist.“

Denn das hatte es in sich. Das große Feld an internationalen Fahrerinnen ging im Cross-Country-Rennen im Münchner Olympiapark auf die schnelle und nicht allzu anspruchsvolle Strecke an den Start – sintflutartige Regenfälle in der Nacht zuvor hatten allerdings für die von Rieder erwähnten „extremen Bedingungen“ gesorgt. Nach der kurzen Startschleife mussten die Athletinnen die 4,27-Kilometer-Runde siebenmal absolvieren. Rieder lag bei den nassen Bedingungen als Neunte und mit nur sechs Sekunden Rückstand auf die Führungsgruppe lange aussichtsreich im Rennen.

„Ich habe mich wirklich gut gefühlt und habe auch einen guten Start gehabt – bei unseren Rennen gibt es ja oft ein wildes Gerangel. Aber ich bin gut durchgekommen“, sagte Rieder. Bis zur Abfahrt in der Auftaktrunde, als die Oberallgäuerin mit dem Vorderrad im Schlamm wegrutschte und schwer stürzte. „Ich habe glücklicherweise außer ein paar Schrammen nicht allzu viel abbekommen“, sagte Rieder. „Ich hatte Glück im Unglück, aber es war sehr enttäuschend, weil ich sofort den Gedanken hatte, dass das Rennen schon nach zehn Minuten für mich gelaufen ist.“

Rieder muss den Lenker nach dem Sturz selbst umbiegen

Rieder schnappte sich ihr Bike und rannte – das Rad schiebend – erst ein paar Meter zu Fuß weiter, weil der Lenker verstellt war. Also legte die 33-Jährige selbst Hand an, bog das Rohr „mit ein bisschen Gewalt“ gerade und konnte so weiterradeln – bis ins Ziel. „Es hat eine Weile gedauert, wieder ins Rennen zu finden“, sagte Rieder, die nach dem Sturz den Anschluss an die Spitzengruppe verloren hatte. „Aber ich habe versucht, mich darüber zu freuen, dass ich überhaupt weiterfahren kann und die Atmosphäre in München zu genießen.“ Und so war die Sonthoferin am Tag nach ihrem einzigen EM-Rennen in der Landeshauptstadt auch mit Blick auf die sportlichen Lehren wieder positiver gestimmt: „Insgesamt war es ein schönes Gefühl, zu sehen, dass meine aktuelle Form passt und ich durchaus mit der Spitze mithalten kann.“ Nach einem Familientag und leichtem Training in der Heimat geht es für die achtfache deutsche Meisterin schon am Mittwoch weiter zum nächsten Saisonhighlight.

In den kommenden Tagen vertritt die 33-Jährige Deutschland bei der WM im französischen Lets Gets. Dabei darf die Sonthoferin früher als geplant – nämlich schon in der deutschen Staffel – eingreifen. „Darauf freue ich mich riesig. Wir haben eine herausragende Atmosphäre in der Mannschaft“, sagt Nadine Rieder. „Das kann immer beflügeln. Und ich habe in München gesehen, dass ich gut vorne mitradeln kann.“