Streit um die Grüntenlifte - Keine Ski-Saison in diesem Winter

Schlechte Nachrichten für Wintersportler im Allgäu: Die Grüntenlifte werden in der Ski-Saison 2021/22 nicht öffnen - allerdings nicht wegen der Corona-Pandemie.

27.09.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Kein Skibetrieb am Grünten: Die Lifte am Wächter des Allgäus werden in der kommenden Wintersaison nicht fahren. Das gaben die Betreiber der Grüntenlifte, die Familie Hagenauer, am Montag bekannt.

Hintergrund ist, dass Nutzungsrechte an den Grundstücken nicht geklärt sind. Seit der Saison 2019/2020 betreibt die Familie Hagenauer die Grüntenlifte, doch eines der Grundstücke, über die die Bahn führt, gehört einem anderen Eigentümer. Dieser stimmt einer weiteren Nutzung der Sesselbahn nicht zu, heißt es in der Pressemitteilung der Grüntenlifte. Der Grundstückseigentümer kommt in dieser nicht zu Wort.

Der Streit um die Nutzung der Lifte ging sogar bis vor das Landgericht Kempten. In einem einstweiligen Verfügungsverfahren beantragte die Familie Hagenauer eine Entscheidung. Das Gericht wies dies jedoch zurück, da eine Dringlichkeit für das Verfahren nicht gegeben sei.

Die Hintergründe zum Streit um die Grüntenlifte

Die Oberallgäuer Investorenfamilie Hagenauer, die auch die Alpsee-Bergwelt bei Immenstadt betreibt, hat die Liftanlage nach der Insolvenz der alten Betreiber übernommen. Die Hagenauers planten den Bau einer modernen Zehner-Kleinkabinenbahn für den Sommer- und Winterbetrieb. In der kalten Jahreszeit sollte zudem für Wintersportler eine kuppelbare Sechser-Sesselbahn laufen. Ferner waren der Ausbau der Beschneiungsanlage geplant sowie eine Walderlebnisbahn als Sommer-Attraktion.

Oben, wo jetzt die Grüntenhütte steht, soll laut Plan ein modernes Bergrestaurant errichtet werden. Von Gesamtinvestitionen in Höhe von 30 Millionen Euro ist die Rede. Die alten Liftanlagen sollen abgebaut werden.

Lesen Sie auch

Einkehren auf der neuen Grünten-Hütte bis 24 Uhr? Kompromiss im Streit mit Betreiberfamilie in Sicht Umstrittenes Tourismusprojekt im Oberallgäu

Doch nicht alle waren von den Plänen begeistert. So formierte sich die Initiative „Rettet den Grünten“, die insbesondere gegen Sommerbetrieb und Walderlebnisbahn mobil macht. Auch die Befürworter fanden sich zusammen: Sie gründeten die Initiative „Zukunft Grünten“ und stärkten der Unternehmerfamilie den Rücken in der Öffentlichkeit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: Investor beantragt Bergbahn-Projekt am Grünten

Bilderstrecke

Demonstranten bilden Fragezeichen am Grünten