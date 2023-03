Griechenland, Ägypten, Türkei: Wohin es die Oberallgäuer in den Urlaub zieht

Die Nachfrage steigt: Oberallgäuer wollen wieder in den Süden fliegen. Warum sich manche gerade jetzt einen teuren Urlaub leisten.

04.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Badeurlaub in Griechenland oder der Türkei? Oder doch die etwas exotischere Reise nach Bali? Diese oder ähnliche Überlegungen dürften in den Köpfen mancher Menschen schwirren, die bald verreisen möchten. Wir haben uns bei Reisebüros aus der Region über aktuelle Reisetrends und das Buchungsverhalten erkundigt.

Steigt das Interesse an Reisen wieder?

„Die Menschen wollen aufholen, was in den letzten Jahren nicht möglich war“, stellt Uwe Schönfeld von „In Via Reise & Kreuzfahrt“ in Burgberg fest. Er beschreibt ihre Einstellung mit dem Motto: „Jetzt möchten wir endlich wieder.“ Sabine Hölzler-Guggemos, Inhaberin des Reisebüros Hölzler in Oberstaufen, geht davon aus, dass sich die Zahl der Buchungen auf dem Level wie vor Corona einpendeln wird. „Die Leute wollen weg“, kann auch ein Mitarbeiter des „Der-Tour“-Reisebüros in Oberstdorf bestätigen.

Wohin zieht es die Reiselustigen aus dem Oberallgäu?

„Gerade verzeichnen wir ganz, ganz viele Buchungen für Griechenland“, sagt Hölzler-Guggemos. Auch die Nachfrage nach Fernreisen in den Osterferien steige aktuell wieder. Bali, Thailand und Vietnam seien die Favoriten ihrer Kunden, vereinzelt gehe es auch in die Karibik. In den Pfingstferien stehe die Türkei in der Gunst der Kunden. Uwe Schönfeld hat in seinem Reisebüro eine andere Beobachtung gemacht. „Seit vergangenem Herbst läuft die Türkei sehr schlecht.“ Viele Kunden seien mit der politischen Situation im Land unzufrieden. Auch die Nachfrage nach Urlaub auf den Balearen sei aufgrund von Preiserhöhungen zurückgegangen. Stattdessen aktuell hoch im Kurs: Wüstenstaat Ägypten. „Annehmbare Flugdauer“ und sommerliche Temperaturen lockten die Kunden dorthin. Bei den Fernreisen gehe die indonesische Insel Bali durch die Decke. Uwe Schönfeld sagt: „Bali läuft unerklärlich gut“. Im „Der-Tour“-Reisebüro in Oberstdorf seien in den Osterferien Ägypten und die Kanarischen Inseln am beliebtesten.

Sind Kunden derzeit noch bereit für einen Urlaub tief in die Tasche zu greifen?

„Die Schere geht auseinander“, sagt Hölzler-Guggemos. Manche Menschen hätten während der Pandemie gespart und leisteten sich eine teure Reise, gerade Familien buchten aber lieber eine Preiskategorie niedriger als sonst. Uwe Schönfeld von „In Via“ beobachtet, dass einige Kunden ihm im Voraus ein finanzielles Limit mitteilen. „Das hatte man früher nicht so oft.“ Bei Kreuzfahrten habe die Nachfrage wieder angezogen. Das Niveau wie vor der Corona-Pandemie sei aber noch nicht erreicht worden.

