Das Feuer ist gelöscht - die Gefahr aber noch nicht gebannt

Entwarnung am Dienstagabend: Der Brand in Durach ist gelöscht. Heute beschäftigen die Folgen auch das Wasserwirtschaftsamt: Die Gefahr ist noch nicht gebannt.

23.08.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in Durach bei Kempten wird die Suche nach der Ursache laut einer Polizeisprecherin noch Wochen dauern. Beamte der Kripo Kempten würden am Ort des Feuers in Durach (Landkreis Oberallgäu) nach Spuren suchen, sagte die Polizeisprecherin am Mittwoch.

