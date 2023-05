Gymnasium Sonthofen: So weit sind die Pläne für den Ausbau mit neuer Turnhalle

Im Sonthofer Haushalt werden Kosten für das Gymnasium mit neuer Turnhalle festgesetzt. In der Sitzung der Stadträte geht es auch um die Zukunft des Eisstadions.

03.05.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Das Konzept für das Gymnasium mit neuer Turnhalle in Sonthofen wird konkreter: Für den diesjährigen Haushalt sind Planungskosten von insgesamt 700.000 Euro vorgesehen. Das berichtete Kämmerin Simone Häger bei den Beratungen am Dienstagabend im Stadtrat. Bürgermeister Christian Wilhelm erklärte, dass die Stadt die grobe Planung noch begleite, bevor der Landkreis 2024 die Schule neben weiteren im südlichen Oberallgäu übernimmt und es in die „Tiefenplanung“ gehe. Welche Kosten bei diesem Projekt am Ende tatsächlich auf die Kommune zukommen, hänge von Zuschüssen und weiteren Gesprächen mit dem Landratsamt über die Abrechnung ab.

