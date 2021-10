Pläne für Erweiterung überzeugen Gemeinderat. Das Projekt wird dennoch nur mit Gegenstimmen auf den Weg gebracht, weil Ratsmitgliedern Förderzusagen fehlen.

24.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Jetzt bekommt das Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium in Oberstdorf doch noch eine Pausenhalle. Darum hatten Schüler, Lehrer und Eltern vor neun Jahren vergeblich gekämpft. Jetzt soll im Zuge der Erweiterung doch noch ein Aufenthalts- und Veranstaltungsraum für die Schule entstehen. Denn die neue Dreifeld-Sporthalle soll jetzt gegenüber des Eingangs errichtet werden, so ist ein Verbindungsbau als Pausenhalle möglich. (Lesen Sie auch: Was die Sanierung der Grundschule kostet)