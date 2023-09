Gäste müssen ihren Urlaub abbrechen: Hotel-Gruppe schließt Königshof in Oberstaufen

Der Grund seien „Instandsetzungsarbeiten“ teilt die Hotel-Kette mit und spricht von einer "behördlichen Anordnung". Im Landratsamt weiß man davon jedoch nichts.

30.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Kurzfristig geschlossen hat die H-Hotels-Gruppe am Sonntag, 24. September das Königshof Hotel Resort in Oberstaufen Die Gäste seien schriftlich darüber informiert worden, dass sie wegen einer „behördlichen Anordnung“, am Folgetag abreisen müssen, berichten Urlauber. Aber wer hat die Schließung des 104-Zimmer-Hauses angeordnet? „Es gab keine behördliche Anordnung des Landratsamtes Oberallgäu, wonach das Hotel zu schließen sei“, teilt die zuständige Kreisbehörde auf Anfrage der Redaktion mit. (Lesen Sie auch: Hotels sammeln Geld für Taxis in Oberstaufen)

Gäste können Aufenthalt kostenfrei stornieren

Die H-Hotels-Gruppe, die das Resort betreibt, bestätigt zwar, dass das Hotel kurzfristig vorübergehend geschlossen wurde, nennt als Gründe aber nur „nicht aufschiebbare Instandsetzungsarbeiten“. Gäste seien per Mail und Telefon informiert worden, dass ihre Anreise nicht möglich ist, teilt die H-Hotels-Gruppe mit. Der Aufenthalt sei kostenfrei storniert worden. Wann der Königshof wieder öffnen kann, sei abhängig von der Geschwindigkeit der Abarbeitung der Instandsetzungsmaßnahmen. Die Frage, welche Arbeiten bis zur Wiedereröffnung durchgeführt werden müssen, beantwortet die Hotelgruppe nicht. „Die Instandsetzungsmaßnahmen liegen nicht in unserem Aufgabenbereich und wir bitten daher um Verständnis, dass wir keine weitere Stellung dazu beziehen können.“ Die H-Hotels sind Pächter des Hauses.

Noch nicht absehbar, wann Hotel wieder öffnen kann

Sobald die Wiedereröffnung absehbar ist, will die Gruppe informieren. Der Betrieb in den zwei weiteren von den H-Hotels betriebenen Hotels „H+ Hotel Oberstaufen“ und „H+ Hotel Balance Oberstaufen“ laufe wie gewohnt weiter.

