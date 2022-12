In Oberstdorf ist ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Zwei 23-Jährige haben einen 31-Jährigen mehrfach zu Boden gestoßen.

28.12.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Mehrfach haben zwei 23-Jährige einen 31-Jährigen in Oberstdorf zu Boden gestoßen. Laut Polizei erlitt der Mann dadurch Schmerzen am Rücken. Am frühen Mittwochmorgen brach der Streit zwischen den Männern am Bahnhofplatz aus.

Der 31-Jährige beleidigte einen der Täter. Nun erhalten die jüngeren Beiden eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 31-Jährige wird wegen Beleidigung angezeigt.

