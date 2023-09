"Handwerk" in Sonthofen öffnet wieder - dieser Streitpunkt bleibt aber

Das Restaurant am Rathausplatz empfängt ab 4. Oktober Gäste. Betreiber Uli Brandl wehrt sich gegen hartnäckige Gerüchte. So reagiert der Bürgermeister.

30.09.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Ausgerechnet auf die goldenen Monate musste er verzichten – nun öffnet Uli Brandl das Restaurant „’s Handwerk“ in Sonthofen wieder. Nach zehn Wochen Schließzeit empfängt der 49-Jährige ab dem 4. Oktober wieder Gäste.

"Handwerk" in Sonthofen: Uli Brandl will mit Gerüchten aufräumen

„Es wird alles wieder so, wie es vorher war, alles läuft normal“, sagt Brandl, der vor allen Dingen mit zwei Gerüchten aufräumen will. „Mir wurden Dinge an den Kopf geknallt, dass ich entweder pleite bin oder es nicht nötig hätte. Beides ist falsch.“

Die Schließung ab dem 16. Juli – der Tag nach dem Stadtfest – habe ausschließlich personelle Gründe gehabt, betont der Sonthofer. „Uns fehlen insgesamt vier Köche und wir können mit geringerem Personal nicht zwei Restaurants gleichzeitig betreiben“, sagt Brandl, der zusätzlich zum Lokal am Rathausplatz in Sonthofen noch das „Seemanns“ am Alpsee betreibt. (Lesen Sie auch: Gäste müssen ihren Urlaub abbrechen: Hotel-Gruppe schließt Königshof in Oberstaufen)

Personaldilemma im "Handwerk" wurde immer schlimmer

„Unser Plan war, so schnell wie möglich wieder aufzumachen. Aber wir haben gemerkt, dass die Restaurantleitung in Bühl am Limit gearbeitet hat. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, was lasse ich auf, was mache ich zu?“ Brandl entschied sich für die Schließung in der Kreisstadt. Anfang August öffnete er zwar kurzzeitig erneut, musste aber erkennen, dass sich diese Testphase nicht ausgezahlt hat – ein Fehler, wie Brandl rückblickend gesteht. Das Lokal in Bühl bleibt von nun an übrigens an Wochenenden geöffnet.

Und auch, wenn der 49-Jährige das Personaldilemma unter anderem mit Hilfskräften überbrücken möchte, „ein Dauerzustand ist das auf keinen Fall“, sagt Brandl. „Es kommen zwar durchaus neue Leute, aber die müssen oft angelernt werden und das verspricht keine langfristige Qualität. Ein Bistro mit Fertiggerichten zu halten, ginge in dieser Konstellation. Aber diese Qualität zu gewährleisten, die Leute an uns schätzen, das geht nur mit Fachpersonal.“

Brandl entgeht Umsatz von 50.000 Euro

Selbstredend ärgert sich Brandl am meisten darüber, dass er die „goldenen Monate“ ohne Umsatz in Sonthofen verloren hat. „Die Dauer ist ärgerlich und natürlich vor allem die Zeit in der Hochsaison. Das ist den Leuten aufgefallen und auch sauer aufgestoßen“, gesteht Brandl, dem durch die Schließung schätzungsweise ein Umsatz von 50.000 Euro entgangen ist.

„Und das verstehe ich auch. Ich sehe, dass die Stadt gerne die Terrasse am Rathaus offen gesehen hätte. Aber es ging nicht anders.“

Ersteres betont der Bürgermeister der Kreisstadt: „Wir stellen uns es nicht so vor, dass ein Lokal an diesem zentralen Platz in der Stadt in der Sommerzeit geschlossen ist“, sagt Christian Wilhelm.

„Es gilt zu besprechen, wie man das künftig löst.“ Deshalb ist Brandl kommende Woche zu einem Termin ins Rathaus geladen. „Ehrlich gesagt, es bekommen auch andere in der Branche hin – auch wenn das grundlegende Problem des Fachkräftemangels besteht“, ergänzt Wilhelm. „Aber wir müssen auch für das Handwerk eine Lösung finden. Dazu braucht der Betreiber einen Grundstamm an Personal – in dem Fall für beide Lokale.“

