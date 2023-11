Mure geht ab - Straße zur Breitachklamm komplett gesperrt

Die Straße zwischen Mc Donalds und der Breitachklamm bei Oberstdorf ist aktuell gesperrt: An einem Hang ist eine Mure abgegangen. Das ist bislang bekannt.

15.11.2023 | Stand: 20:48 Uhr

Eine Mure ist auf einer Strecke von etwa 40 Metern am Mittwochabend bei Oberstdorf abgegangen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach ist die Straße zwischen dem Mc-Donalds-Restaurant am Ortsende von Fischen (Oberallgäu) und der Abzweigung zur Breitachklamm in Richtung Tiefenbach aktuell komplett gesperrt - und das wird wohl noch länger so sein.

Hangrutsch bei Oberstdorf: Bäume umgekippt, Geröll auf Straße

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind durch den Hangrutsch mehrere Bäume umgekippt. Steine und Geröll liegen auf der Straße verteilt - auf einer Breite von etwa 50 Metern. Wie groß das Ausmaß des Murenabgangs ist, könne man derzeit aber noch nicht sagen. Die Straßenmeisterei Oberstdorf ist vor Ort. Genaueres könne erst ein Geologe am Donnerstagvormittag sagen, sobald er den Hang in Augenschein genommen hat.

Mure geht nahe der Breitachklamm ab: Niemand verletzt

Verletzt wurde laut Polizei ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Breitachstraße sei voraussichtlich "mindestens die ganze Nacht über" von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt. Ursache des Hangrutsches ist vermutlich der Dauerregen der vergangenen Tage, der in weiten Teilen des Allgäus eine Hochwasser-Wanung ausgelöst hatte. Der Boden sei offenbar voll mit Wasser.

Beliebtes Ausflugsziel im Allgäu: Die Breitachklamm

Die Breitachklamm bei Oberstdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel. Sie ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas. Besucherinnen und Besucher brauchen für die Wanderung durch die knapp 2,2 Kilometer lange Klamm etwa eine Stunde. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht bis mittel. Die Breitachklamm ist nur in eine Richtung begehbar. Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach.

