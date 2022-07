Hattrick für die Knirpse: Start zum Fußball-Camp in Oberstdorf

Zum dritten Mal steigt im August das Camp von Andreas Maier in Oberstdorf. Der 38-Jährige will „die Kids von der Couch holen“. Premiere für Torhüter.

28.07.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Aller guten Dinge sind ... Zum dritten Mal steigt in den kommenden Sommerferien das AOK-Fußballcamp in Oberstdorf. Unter Leitung von Trainer Andreas Maier findet das Camp des FC Oberstdorf nach den ersten beiden Auflagen 2020 und 2021 auch in diesem Jahr im Oybele-Stadion statt. Unterhalb des Nebelhorns kicken Nachwuchsfußballer vom 2. bis 4. und vom 9. bis 11. August, jeweils von Dienstag bis Donnerstag, in zwölf Einheiten.

Andreas Maier: "Der Auftakt hat allen Lust auf mehr gemacht"

Nach der Premiere 2020 mit 72 Kindern an sechs Tagen und 180 Kindern an neun Tagen im vergangenen Jahr, erwartet Maier heuer 140 Kids an beiden Camps. „Ich hätte nicht erwartet, dass wir zu so einer Marke wachsen. Ursprünglich war der Gedanke, die Kinder nach dem ersten Lockdown zurück zum Sport zu holen. Das ist damals mit der kurzen Vorbereitungszeit von sechs Wochen super gelungen“, sagt der 38-Jährige. „Der Auftakt hat allen Beteiligten Lust auf mehr gemacht. Und seither geht’s bergauf.“

Antrieb für den FCO, das Camp auszurichten, sei es, die Kinder runter vom Sofa, weg vom Bildschirm zurück auf den Sportplatz zu holen. „Es gibt etliche Studien zum Bewegungs- und Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie. Und die Ergebnisse sind erschreckend“, sagt Andreas Maier. „Die pandemiebedingten Einschränkungen haben sich erheblich darauf und auf den Medienkonsum ausgewirkt. Und dem wollen wir als FCO mit den Camps entgegenwirken.“

Spaß an Bewegung und gesunder Ernährung im Fokus

Der 38-Jährige betont, dass sein Trainerstab und er den Kindern im Rahmen der insgesamt sechs Tage Spaß an Bewegung und an gesunder Ernährung vermitteln wollen. Dazu hat sich Maier mit der AOK einen neuen Partner an die Seite gestellt. „Der Sport fördert die Persönlichkeitsbildung und die Sozialkompetenz. Vom Miteinander im Sport profitieren Kinder sehr“, sagt Thomas Michel, Direktor der namensgebenden AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau. „Daher ist uns wichtig, das Camp als regionaler Gesundheitspartner zu unterstützen.“ Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller hat zudem die Schirmherrschaft für das Event übernommen.

Neben dem Gesundheitsaspekt will Maier mit dem Camp vor allem gegen einen beängstigenden Trend arbeiten. „Man erkennt schon jetzt, dass viele junge Sportler in der Pandemie andere Interessen entdeckt haben und, dass Vereine ein Nachwuchsproblem bekommen“, sagt Maier. „Dem wollen wir entgegenwirken und den Kids ein attraktives Angebot schaffen. Egal, ob das Kind aus der Region kommt oder hier Urlaub macht.“

Namhafte Trainer aus der Region

Lesen Sie auch

Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Willkommen in der Wundertüte: FC Oberstdorf startet "Mission Klassenerhalt"

Dabei will der Spielertrainer des FC Oberstdorf ein „modernes und altersgemäßes Training durch qualifizierte Trainer, Technikschulung, Wettbewerbe, Turniere und attraktive Spielformen“ anbieten. Neben dem Stammpersonal des FCO um Maier, Helmut Spengler und Peter Lechleiter wird Trainergröße Esad Kahric ebenso an einem Camp-Tag vorbeischauen, wie Maiers Kumpel Matthias Jörg und die zweifache deutsche Meisterin Sarah Romert aus Memmingen.

Die Zielgruppe sind Kinder zwischen sieben und 14 Jahren – Vereinsspieler und Freizeitkicker sind gleichermaßen dabei. Die Camptage beginnen mit einem Training von 10 bis 12 Uhr, anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen sowie Minispiele, ein Fußballquiz und Fußball-Darts. Ab 13.30 Uhr steht die zweite Trainingseinheit bis 15 Uhr auf dem Programm. Neben einer kompletten Fußball-Ausstattung für alle Kinder gibt es heuer auch eine Premiere: Erstmals findet zum zweiten Termin ab dem 9. August ein spezielles Camp für junge Torhüter statt. Als Torwarttrainer hat Maier hierfür den Ex-Eintracht-Frankfurt-Keeper Hansi Steinle an Land gezogen. Zudem gibt es ein Abschlussturnier mit Familiennachmittag und Schnuppertraining für Kinder von vier bis sechs Jahren.

Alle Infos zum Camp online unter www.fc-oberstdorf.de/jugendcamp sowie Voranmeldung für das Schnuppertraining per Mail unter jugendcamp@fc-oberstdorf.de