Heile Welten und was sie verbergen: Stars des Kabaretts und mehr beim Immenstädter Sommer

Der Immenstädter Sommer bietet im Oberallgäu eine große Vielfalt an Kabarettprogrammen und Konzerten an. Herzstück bleiben die Open Airs im Klostergarten.

15.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Noch hat der Immenstädter Sommer nicht begonnen, und schon ist eine Veranstaltung ausverkauft: das Kabarett „Ohne Worte“ mit Monika Gruber am Mittwoch, 26. April, in der Big Box Allgäu in Kempten. Schon seit Langem hat Albert Seitz seine Veranstaltungsreihe vom Open Air im Immenstädter Klostergarten zu einem ganzjährigen Angebot ausgeweitet. Auch der geografische Radius wurde immer größer. Heuer reicht er von Kempten bis Lindau und von Oberstdorf bis Memmingen. Das Herzstück bleibt aber die Sommer-Open-Air-Reihe in Immenstadt. Dazu soll der Klostergarten wieder – wie in den Vorjahren – überdacht werden. Das Angebot im südlichen Oberallgäu:

„Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen“, hat Mark Twain empfohlen. Kabarettist Bruno Jonas bietet in seinem Solo „Meine Rede“ am Samstag, 4. März, im Kurhaus in Oberstaufen einen satirischen „herrschaftsfreien Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer“.

„Einer für alle, alle für keinen“, lautet die Losung von Martin Frank. Der Kabarettist will frech, hintersinnig und bitterböse am Donnerstag, 27. April, im Kurhaus Fiskina in Fischen auf die Absurditäten im Leben blicken.

Mit einer Klangbild-Reise der Oberallgäuer Gruppe Vuimera zu Landschafts-Fotografien von Jonathan Besler aus Bad Hindelang beginnt am Freitag, 23. Juni, um 20.30 Uhr die Open-Air-Saison im Klostergarten in Immenstadt.

Die Bananafishbones erinnern an ihre über 30-jährige Band-Geschichte in der deutschen Indie-Rock-Szene mit lange verschütteten Songs, warten aber auch mit neuen Nummern auf. Das Trio aus Bad Tölz spielt am Mittwoch, 28. Juni, im Klostergarten in Immenstadt.

„Wände streichen, Segel setzen“ heißt das Kabarett von Luise Kinseher am Donnerstag, 6. Juli, im Klostergarten in Immenstadt. Sie lädt ein zu einer „waghalsigen Expedition in die Weiten der menschlichen Seele“.

Den Rock-Sound der 80er Jahren bringen die Musiker der Band „Heaven in Hell“ am Freitag, 7. Juli, auf die Bühne im Klostergarten in Immenstadt.

Der italienische Liedermacher Pippo Pollina macht mit seiner Band auf seiner Canzone-Segrete-Tour am Donnerstag, 13. Juli, im Klostergarten in Immenstadt Station.

Das Musiker-Duo „Dicht und ergreifend“ bereitet eine neue Show für Freitag, 14. Juli, im Klostergarten in Immenstadt vor.

Kabarettist und Musiker Stephan Zinner folgt zusammen mit seinem Kollegen Peter Pichler am Freitag, 21. Juli, im Klostergarten in Immenstadt den Spuren des Blues in Oberbayern, predigen den Gospel und erzählen in ihrem Programm „Der Teufel. Das Mädchen“ von all dem, was sie zur Verzweiflung bringt.

An die Zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts erinnern Sänger Michael Hanel und das Polymnia-Salonorchester mit frechen Schlagern und schwungvollen Tänzen am Freitag, 28. Juli, im Klostergarten in Immenstadt.

„Die Draufgänger“ haben ihre Party am Mittwoch, 2. August, im Klostergarten in Immenstadt unter eine Farbe gestellt: „Grün“.

Hannes Ringlstetter gestaltet mit seiner Band am Donnerstag, 3. August, ein Konzert im Klostergarten in Immenstadt. Im Gepäck hat der Musiker und Moderator, Kabarettist, Schauspieler und Autor seine neue CD „Heile Welt“, die ungeschönt vom Leben erzählen will.

Seine Geschichte vom Arbeiterkind zum bayerischen Rebell erzählt Liedermacher Hans Söllner, unterstützt von einer Band, am Freitag, 4. August, im Immenstädter Klostergarten.

Kabarettist Andreas Rebers in der Rolle eines „Reverend“ und die Wellküren treffen sich am Mittwoch, 9. August, im Klostergarten in Immenstadt zum Kabarett „Bergpredikt“. Von der Vertreibung aus dem Paradies bis zur hormonellen Demenz alter weißer Männer werde gesungen, gestritten und gebeichtet, verspricht das Programm.

Das Herbert Pixner Projekt widmet sich dem Phänomen „Schian“ am Samstag, 14. Oktober, im Oberstdorf-Haus. Erwartet wird eine freche Mischung aus Volksmusik, Jazz und Pop.

Kabarettist Christian Ehring ist als scharfzüngiger Satiriker aus den Fernsehsendungen „Extra 3“ und „Heute-Show“ bekannt. „Antikörper“ nimmt er am Donnerstag, 2. November, im Haus Oberallgäu in Sonthofen unter die Lupe.

Während der Corona-Pandemie“ hat die Liedermacherin Sarah Straub ihr Programm „Tacheles“ geschrieben. Das stellt sie am Donnerstag, 16. November, im Haus Oberallgäu in Sonthofen vor.

Die Veranstaltungen beginnen – wenn nicht anders angegeben – jeweils um 20 Uhr.

Auch außerhalb des südlichen Oberallgäus gibt es interessante Angebote: Kabarettistin Liza Eckhart tritt in der Kult-Box in Kempten auf, Kabarettist Erwin Pelzig in der Stadthalle Memmingen. Dort sind auch der Liedermacher Konstantin Wecker und seine Kollegin Sarah Straub zu erleben.

Kartenvorverkauf: Veranstalter Albert Seitz, Gasthof Drei König, Immenstadt, Telefon 08323/8628.

Lesen Sie auch: "Ein blaues Auge kommt gut an: Immenstädter Kleinkunstverein auf Erfolgskurs".