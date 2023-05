Millionen-Projekt Hierl-Hof: Dafür soll sogar die Ortseinfahrt verlegt werden

Bis zu 18 Millionen will die Familie Hierl in die Erweiterung des Hierl-Hofs investieren. Das Großprojekt hat auch Folgen für die Bewohner von Immenstadt-Bühl.

19.05.2023 | Stand: 15:25 Uhr

Das Verfahren um die Erweiterung des Hierl-Hofs zu einem Hotel mit 130 Betten nimmt Fahrt auf: Die Immenstädter Stadträte im Bauausschuss stimmten mit großer Mehrheit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Areal am Ortseingang von Bühl am Alpsee zu. Verbunden mit dem Hotelprojekt ist die Verlegung der Ortseinfahrt. Dafür sollen die Arbeiten in diesem Herbst beginnen. (Lesen Sie auch: Neuer Pächter für Strandbad Hauser am Großen Alpsee)

Hierl-Hof am Alpsee soll von 45 auf 130 Betten erweitert werden

Wie berichtet, plant die Familie Hierl ihren Übernachtungsbetrieb mit derzeit etwa 45 Betten auf 130 Betten zu erweitern. Dazu sind – dem dörflichen Charakter von Bühl entsprechend – mehrere Häuser geplant, die locker um einen großen Garten stehen sollen. Die Kosten für das gesamte Projekt liegen bei der Familie Hierl, die mit einer Investitionssumme von 16 bis 18 Millionen Euro rechnet.

Mittlerweile hat die Familie das Lindauer Büro Sieber mit den Entwürfen für das Projekt beauftragt. Nach dem Beschluss der Stadträte, das Planverfahren zu eröffnen, werden die weiteren Behörden und die Bürgerschaft daran beteiligt.

Die Ortseinfahrt von Immenstadt-Bühl muss verlegt werden

Der Ausbau des Hierl-Hofs macht eine Verlegung der Ortseinfahrt notwendig. Darin sehen die Stadträte und Bürgermeister Nico Sentner eine Chance, den Ortsteil vom Verkehr zu entlasten. So sollen die Parkplätze am Alpseehaus verschwinden und stattdessen an den Stellplatz an der B308 bei den Tennisplätzen verlegt werden.

Gegen die Aufstellung des B-Plans stimmte als einziger Markus Fetzer (Freie Wähler), weil er nicht mit dem geplanten Verlauf der neuen Ortszufahrt einverstanden ist. Er plädiert nach wie vor dafür, die Straße über die Parkplätze an der B308 zu führen. Außerdem brachte er ein Parkhaus am Ortsanfang ins Gespräch, um älteren und gehbehinderten Menschen den Zugang zum Alpsee zu erleichtern. „Das würde unserem Ziel, den Ort von Verkehr zu entlasten, widersprechen“, meinte dazu Sentner. Und Bauamtsleiter Christoph Wipper erklärte, dass es am Ortseingang weiter eine ganze Reihe von Parkplätzen für Menschen mit Behinderungen geben werde.

