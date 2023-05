Wie eine junge Frau aus dem Oberallgäu in einem OP-Zentrum in Westafrika hilft

Die gelernte Krankenpflegerin Elisabeth Hauber arbeitet für drei Wochen in einem OP-Zentrum im Westafrika. Im Gespräch schildert sie ihre Eindrücke.

29.05.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Auf ein Abenteuer in Afrika ließ sich die 22-jährige Elisabeth Hauber aus dem Oberallgäu ein. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, die in der Notaufnahme von Immenstadt arbeitet, war für rund drei Wochen in Guinea in Westafrika. Dort arbeitete sie in einem OP-Zentrum. Damit ging für Hauber ein Traum in Erfüllung, wollte sie doch schon lang in ein armes Land, um die Einheimischen und deren Kultur kennen zu lernen und zu helfen.

