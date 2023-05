Zeugen melden Braunbär im Hintersteiner Tal - Experte gibt Einschätzung

Streift ein Braunbär durch das Allgäu? In den sozialen Netzwerken kursiert ein Foto, das einen Bären im Hintersteiner Tal in Bad Hindelang zeigen soll.

22.05.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Der Bär war dem Allgäu zuletzt immer näher gekommen. Im Lechtal hatte im April ein Raubtier ein Reh gerissen. Jetzt könnte ein Braunbär die Grenze überschritten haben. Das lassen Bilder vermuten, die im Hintersteiner Tal aufgenommen wurden und derzeit in den sozialen Medien die Runde machen. Das Oberallgäuer Landratsamt informierte am Montag nach einer Krisensitzung über die mögliche Sichtung des Raubtieres in Bad Hindelang. Derzeit werde das Bildmaterial beim Landesamt für Umwelt (LFU) geprüft.

Mutmaßlich Bär gesichtet: Sind Wanderer im Hintersteiner Tal in Gefahr?

„Obwohl noch nicht sicher ist, dass es sich wirklich um einen Bären handelt, geht es jetzt darum, die höchstmögliche Sicherheit für Menschen und Tiere zu gewährleisten“, sagt Landrätin Indra Baier-Müller. Deswegen habe die Kreisbehörde frühzeitig informiert. Das Hintersteiner Tal sei ein „touristisch hoch erschlossenes Gebiet“ und in Anbetracht der Vielzahl von Wanderern in der Gegend große Vorsicht geboten.

Die fachliche Beurteilung, ob es sich bei dem fotografierten Tier tatsächlich um einen Bären handelt, sei Sache des LFU. Die Regierung von Schwaben müsse dann nach aktueller Rechtslage entscheiden, wie es mit dem Bären weitergeht, erläutert Baier-Müller. Das Landratsamt stehe mit den beteiligten Behörden in Kontakt. Die betroffenen Alpmeister seien informiert.

Die Älpler zeigen sich vor dem Alpauftrieb besorgt. „Ein Bär wäre wohl sogar noch eine Nummer krasser als der Wolf“, sagt Oberalpmeister Florian Braunsch. Wenn sich wirklich ein Bär im Tal ansiedeln sollte, mache er sich vor allem Sorgen um die Kleinhirten. „Die sind acht bis zehn Jahre alt und oben am Berg alleine mit den Tieren.“ Die Gemeinde Bad Hindelang sieht noch „keine Gefahr in Verzug“ will aber Handzettel drucken und auf ihrer Homepage informieren, berichtet Hauptamtsleiter Manfred Berktold.

Bär nur auf der Durchreise? Was ein Experte dazu sagt

Bären auf der Durchreise habe es immer wieder gegeben, sagt der Diplom-Biologe Henning Werth vom Naturerlebnis-Zentrum Alpinium. Bevor nicht zweifelsfrei feststeht, dass es sich im Hintersteiner Tal tatsächlich um einen Bären handelt, hält sich Werth mit einer Einschätzung zurück: „Sollte es tatsächlich ein Bär sein, gehe ich nicht davon aus, dass er lange da sein wird.“ Doch wie gefährlich ist das Tier? In den vergangenen Jahrzehnten habe es kaum Zwischenfälle gegeben, sagt der Biologe. Vor einigen Wochen tötete jedoch ein Tier einen Jogger in Norditalien. In der Regel gilt laut Werth aber: „Bären sind sehr scheu.“

Das Landratsamt bittet die Menschen in der Region um besondere Vorsicht: „Wenn Sie einen Bär sehen, zeigen Sie Respekt und halten Abstand“, warnt die Kreisbehörde. Wanderer werden unter anderem aufgefordert, bei einer Begegnung mit dem Tier kontrolliert den Rückzug anzutreten. „Bleiben Sie möglichst ruhig und gelassen.“

Bär im Allgäu gesichtet: So verhalten Sie sich bei einer Begegnung mit einem Bären

Die Bevölkerung und Wanderer sollen besonders aufmerksam sein, so das Landratsamt. Generell gilt:

Wenn Sie einen Bären sehen, zeigen Sie Respekt und halten Abstand.

Bleiben Sie möglichst ruhig und gelassen.

Bleiben Sie stehen und machen Sie den Bären durch ruhiges Sprechen und langsame Armbewegungen auf sich aufmerksam.

Rennen Sie nicht weg, aber nähern Sie sich dem Tier auch nicht.

Versuchen Sie nicht, den Bären zu verscheuchen. Werfen Sie keine Äste oder Steine nach ihm.

Behalten Sie den Bären im Auge und treten Sie langsam und kontrolliert den Rückzug an. Lassen Sie dem Bären in jedem Fall eine Ausweichmöglichkeit.

Darüber hinaus sollten keine Abfälle wie Essensreste in der freien Landschaft zurückgelassen werden.

Erst vor wenigen Wochen war ein Bär dem Allgäu ganz nahe gekommen. Im Lechtal hatte das Tier ein Reh gerissen und war von einer Wildkamera fotografiert worden. Inzwischen wurden in Tirol schon 500 Schafe von Hochweiden abgetrieben - die Angst vor Bär und Wolf ist groß. Vor allem seit ein Bär im Trentino einen Jogger angefallen und getötet hatte.

Erst kürzlich wurde ein Bär im Lechtal gesichtet. Bild: Walter Walch (Archiv)

Hier wurde der Braunbär im Allgäu und Umgebung gesichtet oder nachgewiesen - eine Chronik

Dieser Bär tappte im Pitztal in eine Fotofalle. Bild: Land Tirol, privat

13. Oktober 2019: Ein Braunbär tappt in eine Fotofalle nahe Lermoos im Tiroler Bezirk Reutte. (Bestätigt)

Eine Wildkamera hat diesen Bären im Tiroler Bezirk Reutte fotografiert Bild: Wildkamera

