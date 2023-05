So soll die ärztliche Versorgung im Kleinwalsertal nun gesichert werden

Im Kleinwalsertal soll die Grundversorgung mit Ärztinnen und Ärzten gesichert werden. Ein erster Schritt dafür ist getan, doch es sei noch viel zu tun.

03.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Bürgermeister Andi Haid ist sehr erleichtert, dass die Walser Gemeindevertretung einstimmig beschlossen hat, am Standort der ehemaligen Molkerei in Hirschegg ein Ärztehaus zu errichten. Doch gleichzeitig richtet der Rathauschef auch den Blick nach vorne: Besonders wichtig sei nun die Ärzteakquise, welche noch intensiver vorangetrieben werden soll. Denn zuletzt sagte ein vielversprechender Kandidat ab. Es ist das erklärte Ziel, noch in diesem Sommer mit dem Bau zu beginnen und das Ärztehaus möglichst bald in Betrieb nehmen zu können.

Ärztehaus im Kleinwalsertal wird in Hirschegg errichtet

Nach einigen Verhandlungsrunden einigten sich die Gemeinde und die Molkereigenossenschaft Kleinwalsertal auf einen Grundtausch. „Die Genossenschaft erhält Flächen der Gemeinde in Riezlern-Unterwestegg und im Gegenzug erhält die Gemeinde das Grundstück im Zentrum von Hirschegg“, sagt Haid. Somit kann die Gemeinde auf eigenem Grund bauen und die Flächen für die Arztpraxis vermieten.

Das Bestandsgebäude müsse nun abgetragen werden. Danach werde der Entwurf des Architekten Tobias Fritz weiterentwickelt, der in der Gemeindevertretung große Zustimmung fand, sagt Haid. Dieser sieht eine Ärztepraxis im Erdgeschoss vor. Darüber sollen weitere Diensträume sowie zwei Wohneinheiten entstehen. Das Gebäude ist außerdem unterkellert. „Mit dieser Entscheidung wurde ein klares Zeichen zur Sicherung der ärztlichen Grundversorgung im Kleinwalsertal gesetzt. Das Projekt bietet sehr attraktive Möglichkeiten für interessierte Ärztinnen und Ärzte, sich auf die noch offenen Kassenarztstellen zu bewerben“, sagt der Bürgermeister.

Angespannte Lage im Kleinwalsertal: zwei Ärztestellen nicht besetzt

Der Bau des Ärztehauses sei zwar ein wichtiges Zeichen, doch es sei noch viel zu tun, sagt Hermann Haller. Der Hotelier begleitet das Projekt seit Beginn sehr intensiv und hat sich sogar bereit erklärt, in das Ärztehaus zu investieren. Denn: „Die Lage ist derzeit angespannt, aber wir profitieren natürlich davon, dass Patienten derzeit noch nach Oberstdorf zum Arzt können.“ Doch das sei keine Dauerlösung. Mit dem Ärztehaus sei nun der erste Schritt getan, doch viele weitere müssten folgen, ist sich Haller sicher. „Langfristig werden wir mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Ärzte im Kleinwalsertal benötigen.“

Auch den ein oder anderen Facharzt kann sich Haller im Tal gut vorstellen. „Fachärzte geben der Region noch mehr touristische Impulse“, sagt Haller. Vorrang habe zwar erst einmal der Bau des Ärztehauses. „Doch wir müssen und parallel schon Gedanken machen, wohin wir in Zukunft wollen“, sagt Haller. Er hofft darauf, dass bis Ende Mai die Baugenehmigung da ist, damit das Projekt schnell umgesetzt werden kann. „Denn ohne ein Gebäude und passende Räume finden wir auch keinen Arzt.“

