Was nach dem Abriss des Gebäudes an der Hirschstraße 1 in Sonthofen geplant ist

Das Gebäude an der Hirschstraße 1 in Sonthofen soll abgerissen werden. Der Stadtrat gibt grünes Licht. Was auf dem Grundstück geplant ist.

10.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Das Haus an der Hirschstraße 1 in Sonthofen soll abgerissen werden. Stattdessen will die Panorama Wohnbau GmbH von Josi Kreuzhagen dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten. Da allerdings einige Vorgaben im dortigen Bebauungsplan nicht eingehalten werden könnten, wird ein neues Regelwerk aufgestellt: ein sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan. Dabei wird unter anderem ein Vertrag mit dem Bauherren abgeschlossen, der dadurch die Planungs- und Erschließungskosten weitgehend trägt. Der Stadtrat machte dafür kürzlich bei zwei Gegenstimmen den Weg frei. Allerdings gab es auch Kritik an den Plänen.