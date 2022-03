Historisches Aus! TSV Sonthofen zieht Basketball-Team zurück

03.03.2022 | Stand: 19:49 Uhr

Viele andere nehmen Fahrt auf: Volleyball und Handball geben Gas, die Eishockey-Saison steckt in den Play-offs. Selbst „König Fußball“ erwacht allmählich aus dem Corona-Winterschlaf. Nur bei den Oberliga-Basketballern des TSV Sonthofen herrscht noch Stillstand – und dabei wird es bleiben. Die Korbjäger aus der Kreisstadt haben das Herren-Team nach dem jüngsten massiven personellen Aderlass aus der laufenden Saison zurückgezogen.

„Die Personaldecke ist extrem dünn und es ist ungemein schwer, mit Krankheitsfällen, mit der Buszuteilung, mit Schiedsrichtern, etc. zu planen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Torsten Barabas. „Eine Wischi-Waschi-Lösung kam für uns nie infrage, deshalb haben wir uns bei dem Restart in die Rückrunde, die nur noch einfach gespielt wird, entschieden die Mannschaft zurückzuziehen.“

Spielertrainer Tim Eisenhauer: "Es macht leider keinen Sinn"

Dabei lagen die Korbjäger aus der Kreisstadt nach etwa einem Drittel der Saison mit vier Siegen aus sechs Spielen recht aussichtsreich auf Rang vier. Doch die Aussicht auf den Spielbetrieb war düster. „Es macht leider keinen Sinn, so gerne wir alle als Team spielen wollen würden“, sagt Spielertrainer Tim Eisenhauer. „Wir haben inzwischen nur noch einen Stamm von acht Leuten, wovon wir immer wieder mal mit ein paar Ausfällen rechnen müssen. Das ist für mich als Trainer sehr nervig, aber es ist nunmal nicht zu ändern.“ Und so machte der TSV Sonthofen von einer Regelung Gebrauch, die der Verband den Clubs im Bezirk Schwaben aufgrund der prekären Lage in Aussicht gestellt hatte – nämlich den „Verein komplett oder auch für einzelne Teams im Spielbetrieb ohne Konsequenzen auszusetzen.“

Zu zäh lief der Spielbetrieb, zu unplanbar waren die Heimspieltage: „Zu frustrierend war die Situation bei allen Spielbeteiligten mit einer extrem hohen Mehrarbeit für die Hallenplaner der Vereine, für die Spielleiter und für unseren SR-Einteiler“, sagt der Vorsitzende des Bezirks, Mike Lippert, zur allgemeinen Lage in Schwaben. „Jedes Spiel, das bis Ende März gespielt werden kann, ist ein „Bonus-Spiel“, aber allen Beteiligten muss klar sein, dass es zu kurzfristigen Absagen kommen wird und wir keinen normalen Spielbetrieb erleben werden. Auch wenn es hart klingt, aber wir spielen aktuell nur Resterampe.“ Letzteres hat die Verantwortlichen in Sonthofen zum Rückzug bewegt.

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019

1 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 2 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 3 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 4 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 5 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 6 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 7 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 8 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 9 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 10 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 11 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 12 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 13 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 14 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 15 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 16 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 17 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 18 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 19 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 20 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 21 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 22 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 23 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 24 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 25 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 26 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 27 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 28 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 29 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 30 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 31 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 32 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 33 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 34 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 35 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 36 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 37 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 38 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 39 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 40 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 41 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 42 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 43 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 44 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 45 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 46 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 47 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 48 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 49 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 50 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 1 von 50 Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold

Lesen Sie auch

Fußball-Landesliga in der Vorbereitung Forsche Töne und Fitness bolzen: So schuftet der 1. FC Sonthofen für den Aufstieg

Nach einer Abfrage des Verbands bei den Vereinen, welcher Club unter welchen Bedingungen überhaupt weiterspielen könnte, stand Barabas im ständigen Austausch mit Eisenhauer zur Lage bei den Oberliga-Herren. „Die Faschingsferien waren die Deadline für uns. Es war klar, dass davor kaum etwas denkbar ist“, sagt der 46-jährige Barabas. „Aber durch den immensen Aderlass bei den Herren haben wir gemerkt, dass wir den Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten können.“ Berufliche oder persönliche Gründe, andere Prioritäten- und Hobbywahl, katalysiert durch die Lockdowns, seien die Hauptgründe für die Abgänge gewesen.

Restchance bleibt: Sonthofen will ins Final-Four-Turnier

Zumindest hat der Club das Team noch für den schwäbischen Pokal im Frühjahr gemeldet. „Das ist eine gute Lösung für uns und erschien mir sinnvoll, damit zumindest noch etwas von der Saison bleibt und wir auch die Trainingsmotivation erhalten können“, sagt Eisenhauer. In der offiziell zweiten Runde fordert Sonthofen damit am 26. März auswärts den SSV Schrobenhausen, ehe – ein Erfolg vorausgesetzt – das Duell mit dem ewigen Rivalen TV Memmingen anstehen könnte. Zum krönenden Abschluss würde das Final-Four-Turnier um den schwäbischen Pokalsieg warten.

Langfristig allerdings, daraus machen Barabas und Eisenhauer kein Geheimnis, ist die Lage um den einst so ruhmreichen Senioren-Basketball in Sonthofen nach dem endgültigen Aus für die Damen 2018 prekär. „Wir haben bei den Herren in Qualität und Quantität nicht das richtige Level für die Oberliga. Deshalb müssen wir uns fragen, welches Modell künftig machbar ist“, sagt Barabas. „Denkbar ist, dass wir in die Bezirksliga gehen, in der die Jungen ihre Chance bekommen. Oder ein Kombi-Team aus der AH mit jungen Wilden. Wir werden uns neu aufstellen.“ Noch deutlicher wird sein Spielertrainer. „Wir müssen schauen, wie wir den Herrenbasketball in Sonthofen erhalten können“, sagt der 36-jährige Tim Eisenhauer. „Ich frage mich, ob wir für die kommende Saison noch eine sinnvolle Lösung finden.“