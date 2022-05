Millionenprojekt soll Burgberg künftig vor Hochwasser schützen

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten plant Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz an zwei Bächen in Burgberg. Einer von ihnen verläuft mitten durchs Dorf.

04.05.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Eine Straße verwandelt sich in einen reißenden Fluss. Wasser und Schlamm bahnen sich einen Weg Richtung Tal und aus den grünen Wiesen wird innerhalb kürzester Zeit eine braune Seenlandschaft. Der Jahrhundertregen im Juli vergangenen Jahres hat im Oberallgäu verheerende Schäden angerichtet. Um dem künftig besser vorzubeugen, plant das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kempten in Burgberg Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz. Diese stellte David Kempter, Leiter der Abteilung Neubau, bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend vor. Außerdem sprachen Vertreter des Forstamts über die Entwicklungen im Schutzwald und Bürgermeister André Eckardt kündigte die Eröffnung der Erzgruben an.

