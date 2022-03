"Hölderlin im Turm": Kranzegger präsentiert Streichquartett bei Oberstdorfer Festival

Das renommierte Minguet-Quartett hat ein Werk von Hans-Jürgen Gerung aus Kranzegg eingespielt und führt es bei dessen Forum für neue Musik in Oberstdorf auf.

26.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Jubiläen sind ein schöner Anlass, sich an Geistesgrößen früherer Zeiten zu erinnern. Doch manchmal hebeln kleinste organische Strukturen wie etwa die Corona-Viren lang vorbereitete Pläne aus. So sollte schon vor zwei Jahren beim Oberstdorfer Forum für neue Musik ein Werk des Komponisten Hans-Jürgen Gerung erklingen, das sich dem Dichter Friedrich Hölderlin widmet. Nun wird dieses Streichquartett „Hölderlin – Im Turm“ beim diesjährigen Festival vorgestellt – und zwar vom Minguet-Quartett aus Düsseldorf.

Dieses renommierte Ensemble, das bei Festivals wie den Salzburger Festspielen auftritt, habe ihn um ein Werk gebeten, erzählt Hans-Jürgen Gerung, der Begründer des Forums für neue Musik, das der Markt Oberstdorf seit 2006 über seine kommunale Musikschule veranstaltet. Soeben haben die Mitglieder des Quartetts das Werk auf Tonträger eingespielt.

Lehrer an der kommunalen Musikschule Oberstdorf

Das Werk von Hans-Jürgen Gerung, der an der kommunalen Musikschule Oberstdorf unterrichtet und der in Kranzegg lebt, steht im Zentrum des Themenabends „Streichquartett – die Königsdisziplin“, der am Montag, 4. April, um 18.30 Uhr im Oberstdorf-Haus mit einer Diskussion beginnt. Um 20 Uhr folgt dann das Konzert mit „Hölderlin – Im Turm“. Das Werk besteht aus neun Fragmenten, die von den letzten Lebensjahren des Dichters erzählen. Es stellt die beiden wichtigen Frauen in Hölderlins Leben musikalisch einander gegenüber:

Als unheilbar entlassen

Friedrich Hölderlin, 1770 geboren und 1843 gestorben, verliebt sich als Hauslehrer in die Frau seines Dienstherrn, Susette Gontard. Doch die Beziehung hat keine Zukunft. Susette stirbt, Hölderlin erleidet einen Nervenzusammenbruch und fällt in geistige Umnachtung. Als unheilbar aus einer Nervenheilanstalt entlassen, wird er von einem Bewunderer aufgenommen, dem Tischler Ernst Zimmer. Nach dessen Tod betreut den Kranken Zimmers Tochter Lotte. Lotte und Susette beherrschen also als Gegenpole in Gerungs Streichquartett. Und auch der Tod tritt in Erscheinung. Solche musikalischen Portraits werden durch Intermezzi verbunden, Prolog und Epilog rahmen die Komposition. Bauteile sind kleine musikalische Bruchstücke.

Einer Wiederentdeckung wert

Eingebettet wird diese neue Komposition in zwei ältere Werke: das Streichquartett in D-Dur, Opus 44/1, von Felix Mendelssohn Bartholdy und das Streichquartett in g-Moll von Johann Wilhelm Wilms. Der Niederländer war ein Zeitgenosse Ludwig van Beethovens. Er war ein einflussreicher Pianist und setzte sich auch für die Verbreitung der Klavierkonzerte von Mozart und Beethoven ein.

Wilms eigene Werke seien weitgehend der Sprache des 18. Jahrhunderts verhaftet und öffnen sich nur hin und wieder der Frühromantik, erklärt Hans-Jürgen Gerung. Doch der Niederländer sei einer Wiederentdeckung wert. Und es gibt ein Jubiläum. Heuer jährt sich sein Geburtstag zum 250. Mal. So schlägt das Forum für neue Musik heuer eine Brücke zwischen der Klassik und der zeitgenössischen Klangkunst.

