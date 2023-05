Hoffnungsvolle Talente: Junge Kunstschaffende aus dem Oberallgäu stellen sich vor

Vier Mal-Talente aus der Region zeigen in Immenstadt ihre Werke. Bei der Vernissage macht der Kurator auf eine Tradition aufmerksam – und einen Mangel.

Das Parterre des Gesundheitszentrums Immenstadt (GZI) war mit Besucherinnen und Besuchern angefüllt, als die Happy Mountain Stompers die Vernissage der Ausstellung „Dringend gesucht: Junge Künstler“ eröffneten. Alexander Kling, ein 16-jähriger Gymnasiast aus Oberstdorf, die 18-jährige mehrfache Schülerzeichnungspreisträgerin Leonie Seltmann aus Bühl am Alpsee, der 23-jährige Kunstpädagogikstudent Luca Nenning aus Hirschegg und die 29-jährige Laura Hagemann aus Waltenhofen zeigen in dem Lichthof des Hauses auf vier Etagen ein breites Spektrum von Landschaften und figürlichen Darstellungen.

Überraschende Qualität

Sie überraschen mit der handwerklichen Qualität ihrer durchgängig gegenständlichen Arbeiten in sehr unterschiedlicher Malart und Motivwahl. Bei Alexander Kling sieht man, wie er in eineinhalb Jahren erhebliche Fortschritte machte. Seine oft direkt in der Landschaft gemalten Bilder sind inzwischen sicher erfasst und mit schönem Licht erfüllt. Bei Luca Nenning merkt man bereits die sichere Routine. Er imponiert mit der Kraft seiner Selbstportrait-Varianten und seiner Lust an der Farbe. Laura Hagemann überträgt Fotos mit sehr feiner Malart zum Beispiel in gefällige Meeresstimmungen.

Hohe Zustimmung zur Galerie

Christian Wucherer vom Klinikverbund Allgäu, der die Besucher begrüßte, informierte aus den Kliniken. Wichtig sei nach dem Erweiterungsbau für 13,5 Millionen Euro die Errichtung von Appartements für 43 Mitarbeiter gewesen. Die Notaufnahme habe 2022 mit 25.000 Patienten einen neuen Höchststand erreicht. Er stellte auch heraus, wie hoch die Zustimmung zur Galerie im Gesundheitszentrum gewachsen sei, aber auch, welche Kosten- und Organisationsprobleme den Kliniken bevorstehen. Dritte Bürgermeisterin Rosmarie Oppold überbrachte Grüße der Stadt. Es sei gut, dass so junge Künstlerinnen und Künstler die Gelegenheit hätten, ihre Werke vorstellen zu können.

Hohe Künstlerdichte

Kurator Gunther le Maire reiht die Ausstellenden mit ihrer Begabung in die Aspiranten für die seit 500 Jahren im südlichen Oberallgäu ungewöhnlich hohe Zahl sehr guter bildender Künstler ein. Diese hohe Künstlerdichte sei eine ungewöhnliche Tradition, die es zu erhalten gelte. Auch heute noch glänze das Oberallgäu mit weit über die Region hinaus bedeutenden Malern wie Jan Peter Tripp, Hans Friedrich, Nic Albrecht, Jan Kolata oder Kilian Lipp.

"Desaströser Kunstmarkt"

Ein Mangel sei, dass es kaum auffallende Begabungen im Alter unter 50 Jahren gäbe. Es wäre deshalb sehr zu wünschen, dass die ausstellenden jungen Malerinnen und Maler ihren künstlerischen Weg intensiv weiterentwickeln und dabei unterstützt werden. Er empfahl den Ausstellern, sich nicht am heute oft „desaströsen Kunstmarkt“ zu orientieren, nicht danach zu fragen, ob die Bilder anderen gefallen, sondern ihren eignen Wertvorstellungen zu folgen und die eigenen Qualitätsanforderungen selbstkritisch umzusetzen. Künstler müssten sowohl Selbstzweifel wie Selbstbewusstsein haben.

Er erhoffe sich für die jungen Künstlerinnen und Künstler auch das persönliche Glück, das das Malen schenken kann. Gunther le Maire ist selbst ein mit Preisen ausgezeichneter Maler, Grafiker und Zeichner. In der obersten Etage des GZI hat er den freien Raum mit eigenen Zeichnungen gefüllt. (glm)

Öffnungszeiten: bis 30. Juni, täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

