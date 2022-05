Hosen runter für den Trainer: Die verrückte Aktion der Seifriedsberger Kicker

Die DJK Seifriedsberg verabschiedet Trainer Stephan Schmidt nach vier erfolgreichen Jahren. Der 47-Jährige geht als „Bombentyp“.

26.05.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Geplant war es nicht. „Davon war zumindest nie die Rede“, sagt Stephan Schmidt. „Aber irgendeiner hat damit angefangen und dann haben die anderen halt nachgezogen. Auch ich. Was soll’s, lustig war es“. Zum Abschied „posierten“ die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft der DJK Seifriedsberg mit heruntergelassener Hose für ihren Trainer hinter dem Banner mit der Aufschrift „Danke Schmidtiiiii“.

5:1-Heimsieg zum Abschied

Denn nach vier Jahren ist Schluss. Stephan Schmidt verlässt die DJK Seifriedsberg. Mit dem 5:1-Sieg gegen Kreisklasse-4-Schlusslicht TV Oy verabschiedete sich der 47-Jährige beim letzten Heimspiel der Saison von der DJK. Schmidt, der nach fünf Jahren als Trainer des TSV Fischen und nach einer kleinen Schaffenspause 2018 nach Seifriedsberg wechselte, übernimmt im Sommer den 1. FC Sonthofen II.

Der Oberallgäuer, der seine Karriere 2011 beendet hatte, kickte selbst viele Jahre für den FCS, kehrt nun an seine alte Wirkungsstätte zurück und soll die Reserve wieder in die Kreisliga führen. „Es reizt mich, das Konzept mitzugehen, an dem der Verein arbeitet: mit eigenen Spielern und mit vielen jungen Spielern aus der Region in die Zukunft zu gehen“, hatte der 47-Jährige nach der Bekanntgabe des Wechsels im Frühjahr gesagt. „Der FCS hat viele Trainer in allen Bereichen, die das verkörpern.“

Stephan Schmidt führte Fischen in die Kreisliga

Schmidt hatte nach seiner aktiven Zeit den TSV Fischen fünf Saisons trainiert und die Fischinger mit einem Doppelaufstieg von 2014 bis 2016 aus der A-Klasse bis in die Kreisliga geführt. Nach erwähnter Pause übernahm er 2018 die DJK Seifriedsberg und formte das Team zu einem Stamm-Anwärter auf die Aufstiegsränge. Wie sehr ihm seine Schützlinge für die Arbeit der vergangenen Jahre danken, bewiesen die Kicker nun mit der für Schmidt sichtlich rührenden Aktion: „Hose runter für den Trainer“.

Für die DJK geht es zum Abschluss der Saison am Samstag nach Wildpoldsried – sportlich aber um nichts mehr. Stephan Schmidt wird seine letzte Seifriedsberger Saison entweder auf Rang neun oder zehn abschließen.

Florian Ender: "Er ist ein Bombentyp"

Lesen Sie auch

Tischtennis-Überraschungsteam aus dem Oberallgäu Plötzlich ist alles drin: So will Seifriedsberg die Spitze angreifen

In Seifriedsberg, wo die Nachfolge durch Klaus Engstler bereits in trockenen Tüchern ist, trauert man dem Erfolgscoach zwar hinterher – trennt sich aber im Guten. „Es ist schade, dass er geht, weil Stephan viel geleistet hat. Aber es ist sauber gelaufen und da liegt nichts im Argen“, sagt Torhüter Florian Ender. „Aber natürlich tut es weh, weil er auch ein Bombentyp ist.“ Das bewies Schmidt nicht nur beim „freihändigen“ Abschiedsfoto.