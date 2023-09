Bürgerinitiative stellt sich weiterhin gegen das Hotelprojekt am Schlossberg in Oberstaufen. Sie fordert ein Gerüst, das die Ausmaße des Gebäudes darstellt.

24.09.2023 | Stand: 19:05 Uhr

Die Bürgerinitiative (BI) Schlossberg Oberstaufen 2.0 will noch verhindern, dass dort die Hotel-Pläne eines Investors verwirklicht werden. Wie mehrfach berichtet, will die Geiger Gruppe auf dem ehemaligen Gelände der Schlossbergklinik ein Hotel errichten, das von der Marriott-Gruppe betrieben werden soll. Die BI hat eine Online-Petition gestartet und fordert „kein Monster-Hotel als Wahrzeichen für Oberstaufen“.

Hotel-Pläne in Oberstaufen: Bürgerinitiative verlangt Phantomgerüst

Laut Unternehmenssprecher Roland Hörmann arbeitet die Geiger Unternehmensgruppe derzeit in Abstimmung mit dem späteren Betreiber und den Fachplanern weiter an dem vom Gemeinderat ausgewählten Entwurf. Den Bauantrag will Geiger Anfang 2024 einreichen, teilt Hörmann mit.

In den Planungsprozess müsse man aber auch die Interessen der Allgemeinheit und des Orts einbeziehen, fordert die Bürgerinitiative. Sie betont, dass das Vorhaben noch nicht genehmigt ist. Die Initiatoren verlangen, ein Phantomgerüst aufzustellen, damit die Öffentlichkeit die Gebäudesilhouette und die Baumassenverhältnisse im Bezug auf das Ortsbild erkennen kann. Darüber hinaus will die BI, dass eine dreidimensionale Verschattungsstudie erstellt wird. Das soll die Auswirkungen des geplanten Gebäudes auf die umliegende bestehende Bebauung in allen Jahreszeiten darstellen.

An dieser exponierten Stelle in Oberstaufen soll ein Hotel entstehen. Unser Bild entstand im August. Bild: Werner Kempf

Lesen Sie auch: Ist das Schlossberg-Resort ein Vorbild fürs Allgäu?

Initiative möchte Bürgerbegehren mit Bürgerentscheid starten

Ferner fordert die BI, ein Gutachten zum erwarteten Individualverkehr zu erstellen oder ein alternatives Verkehrskonzept sowie die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts zu prüfen. Am Verfahren kritisiert sie, dass die Pläne des Investors aus ihrer Sicht unreflektiert übernommen würden. Ihm würden maximale Zusagen gemacht, ohne dass die öffentlichen Interessen oder Umweltbelange berücksichtig würden, kritisiert die BI. Darüber hinaus würden Aussagen hinsichtlich zulässiger Baumassen und Gebäudehöhe nicht eingehalten. Es gebe keine unabhängige Untersuchung zur Ausrichtung des Projekts auf die künftige Entwicklung der Gemeinde und keine Expertise zur Ermittlung des faktischen Mehrwerts für Oberstaufen.

Außerdem fehle ein unabhängiger Gestaltungsbeirat, der das Projekt begleitet. Dieser solle die Entwicklung aus übergeordnetem städtebaulichen, funktionalen und architektonischen Gesamtkontext beurteilen. Die BI wirft den politischen Akteuren und dem Investor außerdem vor, nicht dialogbereit zu sein. Es habe mit der Bürgerschaft keine Diskussion auf Augenhöhe gegebene.

Die BI behält sich ausdrücklich vor, ein Bürgerbegehren mit anschließendem Bürgerentscheid zu starten. Das sei abhängig von den Reaktionen der politischen Vertreter und des Investors, so die Initiatoren.

www.openpetition.de

Außerdem: Diese Hütten haben noch für Wanderer offen.