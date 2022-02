Hotel-Chef des Sonthofer Allgäu Sterns gestorben

Dr. Werner Rieder (78) war als Mäzen im Oberallgäu und in Kempten bekannt - aber auch als harter Verhandler.

09.02.2022 | Stand: 18:51 Uhr

Dr. Werner Rieder, Geschäftsführer des Hotels Allgäu Stern in Sonthofen, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Münchner war neben seiner Tätigkeit als Chef des 400-Zimmer-Hotels als Mäzen im Oberallgäu bekannt: 1999 gründete er mit seiner Frau, der Galeristin Edith Rieder, eine Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur, Jugendhilfe und soziale Projekte.

Werner Rieder hatte einen dreifachen Doktortitel – in Jura, Politik und Philosophie. Deshalb trug er die Bezeichnung „Dr. multiplex“ (mehrfacher Doktor). Als Mäzen war Rieder in verschiedenen Bereichen aktiv. So vergab die „Edith und Werner Rieder Stiftung“ 2016 und 2017 den Sonthofer „Nachwuchsförderpreis für bildende Kunst“. Den mit 2500 Euro dotierten Preis erhielten Schüler des Sonthofer Gymnasiums für „herausragende Werke“ der bildenden Kunst.

Großzügiger Spender für Kultur und Kinder

Außerdem unterstützte die Stiftung mit großzügigen Spenden den Bunten Kreis für krebskranke Kinder und deren Familien, die Kinder von Strafgefangenen, die Integration von minderjährigen Flüchtlingen, das Rote Kreuz Oberallgäu und Unicef. Eine Spende vom Ehepaar Rieder ging auch an die Stadt Sonthofen für die Sanierung der 250 Jahre alten Dreifaltigkeitskapelle im verlassenen Ortsteil Oberried. Mit je 5000 Euro förderte die Stiftung Impfaktionen in Sonthofen und Fischen für Menschen, die nicht selbst einen Termin beantragen konnten.

Über den Allgäu Stern förderte Rieder fast 20 Jahre das Euregio-Musikfestival, wofür er die Euregio-Ehrenurkunde bekam. Er engagierte sich aber auch im Sport. Mehrere Jahre lang wurden vom Allgäu Stern Fußball- und Tenniscamps für Kinder und Jugendliche gesponsert. In Kooperation mit dem 1. FC Sonthofen und dem TC Sonthofen kamen um die 250 Kinder im Jahr in den Genuss eines hochwertigen Trainings mit kostenloser Verpflegung. Jahrelang trug zudem das Volleyball-Frauen-Team Sonthofen in der zweiten Bundesliga die Aufschrift des Sponsors Allgäu Stern Hotel.

Jahrelanger Gerichtsstreit mit Sonthofen

Der Rechtsanwalt Rieder konnte aber auch ein harter Gegner am Verhandlungstisch sein. Das erlebte die Stadt beispielsweise bei der Auseinandersetzung um die alte Bohrpfahlwand am Allgäu-Stern-Hotel. Wie berichtet, ging es dabei um die 417.000 Euro teure Sanierung, die nach dem Absacken des Buchfinkenwegs oberhalb des Hotels notwendig wurde, und um die Frage, wer künftig für die Hangsicherung verantwortlich ist. Ursache für den Konflikt war die ungeklärte Regelung, wer generell für die Betonwand zuständig ist. Nach einem jahrelangen Gerichtsstreit kam es in zweiter Instanz zum Vergleich: Hotel und Stadt teilten sich die Sanierungskosten auf, für den Unterhalt der Wand sorgt künftig das Hotel.

Für Dr. mult. Werner Rieder findet am Donnerstag, 17. Februar, ein Trauergottesdienst in München statt.

