Betrunkener Gast rastet in Hotel in Bolsterlang aus - Sachschaden in Höhe von 3000 Euro

In einem Hotel in Bolsterlang ist ein betrunkener Gast ausgerastet. Er soll eine Mitarbeiterin bedroht und ein Hotelzimmer verwüstet haben.

23.12.2021 | Stand: 12:58 Uhr

Am Mittwoch hat offenbar ein Gast in einem Hotel in Bolsterlang randaliert. In den frühen Nachtstunden wurde die Polizei zu dem Hotel gerufen. Beim Eintreffen der Streife stand der 35-Jährige sichtlich betrunken, aber wieder ruhig, an der Bar, so die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann ein Übernachtungsgast des Hotels war. Offenbar hat er sich nach dem Snowboard-Fahren in die Bar begeben und Alkohol getrunken. Als sein Alkoholspiegel stieg, kippte laut Polizei seine Stimmung und er wurde immer aggressiver. Er soll eine 40-jährige Servicekraft des Hotels in Bolsterlang bedroht haben.

Bolsterlang: Gast verwüstet Hotel-Zimmer

Nach einiger Zeit verließ er den Gastraum und begab sich in ein Hotel-Zimmer im Dachgeschoss. Bei diesem handelte es sich jedoch nicht um das Zimmer, in dem er übernachtete. Dieses Zimmer verwüstete er laut Polizei komplett, riss den Fernseher von der Wand, stieß Schränke um und zerschlug die Schranktüren.

Danach kam er wieder in die Bar des Hotels in Bolsterlang zurück, wo ihn dann die Polizei antraf. Weil er so stark betrunken war, nahmen die Beamten den 35-Jährigen in Gewahrsam. Für ihn dürfte sich der Ski-Urlaub in dem Hotel wohl erledigt haben. Außerdem muss er den entstandenen Schaden in Höhe von 3000 Euro begleichen. (Lesen Sie auch: Zwei betrunkene Frauen rasten in der Therme Bad Wörishofen aus)

