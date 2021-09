Hotelmitarbeiter stiehlt Bedienungsgeldbeutel in Oberstaufen

Ein 33-jähriger Mitarbeiter hat in einem Hotel in Oberstaufen dreimal den Bedienungsgeldbeutel gestohlen. Eine Überwachungskamera filmte ihn nun dabei.

02.09.2021 | Stand: 12:44 Uhr

Dreimal hat ein Mitarbeiter eines Familienhotels in Oberstaufen den Bedienungsgeldbeutel gestohlen. Laut Polizei erbeutete er bei den ersten beiden Taten insgesamt eine mittlere dreistellige Summe.

Diebstahl in Familienhotel in Oberstaufen: Kamera filmt den Täter

Die Vorfälle ereigneten sich demnach am 30. Juli und 25. August in der Oberallgäuer Gemeinde. Daraufhin wurde eine Videokamera in den Büroräumen des Hotels installiert. Diese filmte den 33-jährigen Angestellten nun bei seinem dritten Diebstahl.

Als der Mann deshalb von der Polizei vernommen wurde, gestand er auch die ersten beiden Diebstähle. Er wurde fristlos entlassen und angezeigt.