Hotels, Ferienwohnungen und Bergbahnen öffnen: Die Gäste kehren ins Kleinwalsertal zurück

Das Kleinwalsertal startet in die Sommersaison. Regelmäßige Corona-Tests in den Hotels sollen den Urlaub sicher machen. Ab Mittwoch laufen die Bergbahnen.

14.05.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Für die Kleinwalsertaler Gastgeber hat das Warten ein Ende. Nach monatelangem Stillstand im Tourismus geht es am Mittwoch, 19. Mai, wieder los. Hotels, Privatvermieter und Bergbahnen starten dann in Österreich wieder in die Saison. Die Oberallgäuer Gastgeber müssen ihren Gästen dagegen absagen oder sie auf einen späteren Reisetermin vertrösten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz eine Woche vor dem Pfingstwochenende weiter nicht unter 100 liegt. (Lesen Sie auch: Streit um Öffnungen im Tourismus: Das Allgäu fühlt sich abgehängt)

Corona-Schutz als "unauffälliger Begleiter"

Im Kleinwalsertal laufen derweil die Vorbereitungen auf den Saisonstart auf Hochtouren. Mit einem umfangreichen Testkonzept und den bereits im Sommer 2020 erprobten und an die neuen Vorgaben angepassten Hygieneregeln wollen die Walser sicherstellen, dass es nicht zu einem Infektionsgeschehen kommt. „Der Gast erwartet sich einen unkomplizierten und sicheren, aber auch erlebnisreichen, entspannenden oder einfacher gesagt schönen Aufenthalt im Kleinwalsertal“, sagte Bürgermeister Andi Haid. Die Corona-Schutzmaßnahmen sollten bei aller Wichtigkeit „zum unauffälligen Begleiter werden“, erklärt Haid. „Erleichtert wird der Start durch die vergleichsweise hohe Impfquote im Tal“, ergänzt der Rathauschef. 2495 von 5000 Talbewohnern sind inzwischen mindestens einmal geimpft.

Gäste können sich in Hotels und Restaurants frei bewegen - mit Maske

„Von der An- bis zur Abreise taucht der Gast in unser engmaschiges Sicherheitsnetz ein“, erklärt Sandra Brutscher, Vorständin von Kleinwalsertal Tourismus, das Hygienekonzept. Für alle nicht geimpften oder bereits genesenen Urlauber seien die regelmäßigen Tests von großer Bedeutung. „Sie erlauben es, sich beim Gastgeber, in der Gastronomie – alles natürlich weiterhin mit Maske – frei zu bewegen“, erläutert Brutscher. Damit das Testen nicht zur zeitlichen Belastung werde, arbeiten die Walser Touristiker aktuell an entsprechenden Lösungen für den Test in der Unterkunft. „Der Gast muss also nicht einen Termin bei der öffentlichen Teststraße einplanen, sondern er wird zeitsparend vor oder nach dem Frühstück bzw. am Nachmittag oder Abend getestet“, sagt Brutscher. Vor der Abreise haben die Gäste die Möglichkeit, sich erneut testen zu lassen.

Bergbahnen stehen in den Startlöchern

Auch die Bergbahnen stehen in den Startlöchern: Walmendingerhorn, Ifen und Heuberg starten am Mittwoch, 19. Mai, in den Sommerbetrieb. Am Freitag, 21. Mai folgen Kanzelwand- und Zafernabahn, erklärt Vorstand Dr. Andreas Gapp von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Ursprünglich war auch für Nebel-, Fellhorn- und Söllereckbahn der Saisonstart zum Pfingstwochenende geplant – aber daraus wird wohl nichts. „Wichtig zu wissen ist, dass in allen unseren Restaurants und Hütten die Vorlage eines negativen Tests, Impf- oder Genesungsnachweises notwendig ist“, sagt Gapp. „Wer also im Rahmen eines Tagesausflugs einen Cappuccino am Berg genießen möchte, muss dafür einen Test vorweisen.“

Hoffen auf eine Öffnung im Oberallgäu

Die hohe Zahl von Anfragen zeige, dass der Wunsch nach Urlaub groß ist, erklärt Elmar Müller, Vorstand von Kleinwalsertal Tourismus. „Die Buchungslage in den Pfingstferien ist im Tal trotz des kurzen Vorlaufes gut.“ Müller hofft, dass auch im Oberallgäu bald wieder Tourismus möglich ist. „Es ist gut, wenn wir gemeinsam als Urlaubsregion unseren Gästen ein Stück Normalität zurückgeben dürfen.“

