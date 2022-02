Hürden bleiben: Oberallgäuer Kulturanbietern helfen Lockerungen bei Veranstaltungen nicht

Oberallgäuer Kulturanbietern bringen die neuen Lockerungen der bayerischen Staatsregierung bei Veranstaltungen „überhaupt nichts“. Das hat verschiedene Gründe.

Eigentlich hört sich der Entschluss ganz positiv an: Bei Kulturveranstaltungen dürfen jetzt 75 Prozent der Plätze im Saal belegt werden. Noch vor Kurzem waren es – wegen der Corona-Pandemie – nur 50 Prozent und vor nicht allzu langer Zeit sogar nur 25 Prozent. Doch Oberallgäuer Veranstalter brechen über diese Entscheidung der bayerischen Staatsregierung nicht gerade in Jubel aus. Und das hat verschiedene Gründe.

Hürde 2G-Plus in der Sonthofer Filmburg

Stephan Deidl von der Sonthofer Filmburg zum Beispiel bringt diese Lockerung „überhaupt nichts“. Denn die eigentliche Hürde für die Besucher sei die 2G-Plus-Regel, die bei Kulturveranstaltungen gelte. Das heißt, wer das Sonthofer Kino besuchen wolle, müsse nicht nur zweimal gegen Covid-19 geimpft sein, sondern auch noch einen negativen Schnelltest vorlegen oder den sogenannten Booster, eine dritte Impfung, vorweisen.

Nicht nachvollziehbare Vorgaben

Stephan Deidl kann solche Vorgaben nicht nachvollziehen. Bei einem Restaurant-Besuch gelte die 2G-Regel. Der Saal dürfe dort zu 100 Prozent ausgelastet sein. Die Menschen dürfen sich dort ohne Maske gegenübersitzen – und ohne dass eine Entlüftung des Raumes gewährleistet sei. Im Kino dagegen seien die Entlüftungsanlagen für eine Vollbesetzung ausgelegt, die Luft werde nach oben hin abgesaugt, was eine Ansteckung durch Aerosole, die Covid-19 übertragen könnten, minimiere. Das belegen auch wissenschaftliche Studien, erklärt Stephan Deidl.

50 Prozent Belegung ohne 2G-Plus

Er wünscht sich eine Abschaffung der 2G-Plus-Regel, etwa unter der Bedingung, dass der Saal nur zu 50 Prozent besetzt werde. Denn er hat festgestellt, Besucher, die schon zweimal geimpft sind, nehmen nicht noch zusätzlich den Umstand eines Testes in Kauf, um ins Kino zu gehen.

Veranstaltungen beim Immenstädter Sommer wieder verlegt

Albert Seitz, der Veranstalter des Immenstädter Sommers, der Konzerte und Kabarett von Oberstdorf bis Memmingen anbietet, atmet auf: „Gott sei Dank“ habe er seine demnächst geplanten Veranstaltungen alle verschoben. Denn die neue Regelung bringe auch ihm nichts. Die Menschen seien durch die hohen Inzidenzwerte, die die Infektionen pro 100.000 Einwohner angeben, verunsichert und meiden derzeit Veranstaltungen in Sälen.

Handicap Maskenpflicht

Das größte Handicap für den Besuch seiner Veranstaltungen sieht Albert Seitz weniger in der 2G-Plus-Regel, als vielmehr in der Pflicht der Besucher, während der Veranstaltung eine FFP2-Maske tragen zu müssen. Im Herbst erlebte Seitz bei einigen Kabarett-Veranstaltungen, dass Besucher bereits in der Pause gingen. Nicht, weil ihnen das Programm nicht gefiel, sondern weil sie es einfach nicht mehr aushielten, noch eine weitere Stunde oder länger mit der Maske im Saal zu sitzen.

Der geschlossene Immenstädter Hofgarten

Kleinkunst im Oberallgäu Sonthofer Kultur-Werkstatt startet mit Jazz und Folk ins neue Jahr

Hartmut Happel, Geschäftsführer der Kulturgemeinschaft Oberallgäu, hilft die neue Regel ebenfalls nichts: Seitdem der Verein für seine Theaterveranstaltungen sein traditionelles Stammhaus, den wegen Asbest-Gefahr geschlossenen Immenstädter Hofgarten, verloren hat, ist man auf Ausweichspielstätten angewiesen. Im Kurhaus Oberstaufen wirke sich die Anhebung der Auslastung gar nicht aus, erklärt Hartmut Happel, weil er, wenn er die Abstandsregeln beachte, nicht mehr Besucher wie bisher unterbringen könne.

Furcht vor Ansteckungsgefahr

Im Oberstdorf-Haus, wo der große Saal bis zu 1000 Besuchern Platz biete, brauche der Verein bislang nicht mehr als 150 bis 200 Sitze. Manchen Abonnenten sei die Fahrt zu weit, andere scheuten die Ansteckungsgefahr. Zwar nutzen in Oberstdorf und in Oberstaufen Urlauber das neue Kulturangebot, erklärt Happel, doch diese gleichen nicht den Verlust an Abonnenten aus. Er sieht auch nach der Pandemie darin ein gravierendes Problem: „Es wird schwierig, die Menschen wieder vom Sofa herunterzubringen.“

Kleiner Hoffnungsschimmer

Monika Bestle, die Chefin der Sonthofer Kultur-Werkstatt, wertet die Neuregelung zwar als kleinen Hoffnungsschimmer, beobachtet aber wie ihre Kollegen vor allem mit Sorge die eingebrochene Nachfrage von Seiten des Publikums. Während Bestle nach dem ersten pandemie-bedingten Lockdown im Sommer 2020 noch einen Hunger nach Kulturveranstaltungen erlebte, stellt sie nun eine Lethargie fest: „Man hat sich zuhause eingerichtet.“ Es sei „zäher“ geworden, die Menschen hinterm Herd hervorzulocken.

Sonthofer Kultur-Werkstatt setzt auf einheimische Künstler

Deshalb setzt Monika Bestle derzeit in ihrem Programm vor allem auf einheimische Künstler, die eine große Fangemeinde haben. Umso ärgerlicher empfindet es sie daher, dass sie jetzt erst Interessierten für ein Konzert absagen musste, weil es nach der damals herrschenden 50-Prozent-Regel ausverkauft war und einen Tag später nach der 75-Prozent-Regel kurzfristig wieder hätte besucht werden dürfen.

Verständnis für Politiker

Monika Bestle zeigt aber auch Verständnis für die Politiker, die mit ihren Entscheidungen in einer solchen Pandemie „eigentlich alles immer nur falsch machen können“. Dennoch wünscht sie sich von den Politikern, dass sie die Kulturschaffenden und deren Probleme „wahrnehmen“. Denn: „Wer nicht laut wird, der wird gern überhört.“

Hilfe für Filmtheater im Sommer

Dabei wäre Hilfe an manchen Stellen nötig: So hofft Stephan Deidl zum Beispiel darauf, das die Unterstützung für die Filmtheater im Sommer weiter fließe. Denn wegen der Pandemie-Beschränkungen konnten die Kinos im Winter nicht jenes finanzielle „Fettpolster“ aufbauen, das nötig sei, um die erfahrungsgemäß umsatzschwachen Sommermonate auszugleichen.

